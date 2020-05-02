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ICTV / Ранок / Как к карантинному Нью-Йорку приспосабливаются творческие люди – история украинской актрисы / 02.05.2020 14:20
02.05.2020 14:20
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Как к карантинному Нью-Йорку приспосабливаются творческие люди – история украинской актрисы


В США зафиксировано 963 тыс. случаев и более 54 тыс. смертей от коронавируса. Нью-Йорк – эпицентр пандемии в Штатах. Как переживают карантин представители самой распространенной в Нью-Йорке профессии – актеры? История из первых уст.

Украинка Анна Сизова живет в Нью-Йорке уже два года. Занимается актерским мастерством, в частности, классикой и Шекспиром.

Март и апрель этого года должны были стать в карьере актрисы по-настоящему революционными: презентация самостоятельно написанной пьесы Две Любви, две главные роли и соревнования восточного побережья по пол-дэнс PSO APC Atlantic.

Анна Сизова

Фото из архива Анны Сизовой

Но из-за карантина вся актерская индустрия остановилась, и дата возобновления до сих пор остается неизвестной.

Сейчас Бродвей закрыт и прослушивания на следующий осенний сезон не проводятся

Все произошло очень быстро. Нью-Йорк закрыли, все мероприятия отменились, – признается Анна, – Конечно, как артисту и выступающему спортсмену, сложно было не расстроиться.

Экономика Нью-Йорка в принципе построена на двух сферах: финансовой и развлекательной. Проще говоря, это Уолл-Стрит и Бродвей.

Вторая сильно зависит от первой. Сейчас Бродвей закрыт и прослушивания на следующий осенний сезон не проводятся.

Значит, большие театры точно не будут работать до конца года, а маленькие, скорее всего, закроются из-за аренды. Многие остались без работы и уезжают из Нью-Йорка.

В американском актёрством мире появился новый термин «онлайн-пьеса»

Мы собираемся в Zoom, делаем читку, а потом работаем над сценами индивидуально. Что будет дальше – никто не знает. Это необычно, в некоторых вопросах менее эффективно, но позволяет сосредоточится на тексте и работе над персонажем. Здесь вспоминается активное изучение актерской теории со времен Станиславского. Это плюс.

 

zoom фото

Фото из архива Анны Сизовой

С танцами и спортом сложнее

В марте должны были состояться сначала показательное выступление в Theatre 80 в Нью-Йорке, а потом соревнования в Вашингтоне пол-дэнс. Представьте – готовишься полгода, составляешь рутину, репетируешь, а потом все отменяется. Но тренироваться все равно надо, чтобы поддерживать себя в форме, это тоже требует творческого подхода для большей эффективности, – рассказывает украинка.

 

гімнастика фото

Фото з архіву Анни Сизової

У всего есть и светлая сторона

К примеру, сейчас появилось много возможностей для роста и развития писателей. Я сама сейчас пишу книгу, которая должна быть издана в конце лета. Сейчас появилось время для регулярной работы над романом Хатор и Сет, встречаемся с редактором два раза в неделю. Также готовлю к изданию сборник стихов Бездна. Так что приспосабливаюсь к новой жизни и стараюсь быть продуктивной.

 

карантин фото

Фото з архіву Анни Сизової

Анна – первая украинка, окончившая Американскую Академию Драматических Искусств, старейшую театральную школу на Западе.

В сентябре 2019 года состоялся ее первый большой дебют в Нью-Йорке в шекспировской пьесе Loves Labours Lost под руководством Томаса Джи Уэйтса.

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Девушка заинтересована в том, чтобы развивать украинскую культуру за рубежом и постоянно напоминает о своих корнях в каждой пьесе и каждом фильме.

На ее счету несколько коротких фильмов и 4 пьесы в Нью-Йорке, а также работа в рекламе.

Напомним, раньше мы рассказывали, как коронавирус изменил жизнь американцев.

 

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Теги: емігранти, коронавірус, США
02.05.2020 14:20



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