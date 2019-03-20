PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Чому американці перуть у пральнях, а не вдома? / 20.03.2019 13:07

Чому американці перуть у пральнях, а не вдома?

0 - 0

Сполучені Штати Америки – одна з найкращих країн світу. Сіетл – одне з тих міст, яке робить Америку такою. Тут генії відкривають успішний бізнес, а режисери часто знімають фільми. Українка Юлія рік тому разом з чоловіком перебралася саме туди.

Юлія полюбила Сіетл за його красу. Дівчина каже, що він, як ялинка: влітку і взимку зелений. У цьому, мабуть, головна принада міста, але є і недолік – в Сіетлі 266 днів на рік похмура погода.

Американці рідко перуть одяг вдома

У це складно повірити, але для більшості жителів заможної Америки пральна машина в квартирі – це розкіш. Майже всі змушені користуватися громадськими пральнями, до яких ще треба якось дістатися.

У пральні, до якої ходить українка, є три пральні і три сушильні машини.  Щоб скористатися машинкою, дівчина закидає 1,50$ у спеціальний монетоприймач.

Одяг, який переться, можна спокійно залишити, адже під час роботи пральної машинки барабан неможливо відкрити, чого не скажеш про сушильні. Поки ваші речі сушать за 1,25$, будь-хто може дістати і забрати одяг. Юлія скаржиться, що якось її так обікрали.

Хоч українка вже рік живе в Америці, до такого прання і досі не звикла.

Де в Америці купити українські продукти?

Америка – країна далека і заведено думати, що українцю знайти сало чи вареники буде дуже непросто.

Непросто – але не неможливо. Дівчина каже, що у звичайних супермаркетах українського справді немає. Але у США є спеціальні магазини з продуктами, дорогими український душі.

Але ці продукти дорогі й гаманцю. Наприклад, звичайний пломбір коштує 1,50$, пачка пельменів 8-9$. Їх, до речі, американці не дуже люблять.

Також у цих супермаркетах є славнозвісний київський торт, однак у Сієтлі він удвічі дорожчий, ніж у Києві. Маленький – майже 15$, великий – близько 20$. І навіть сало є, щоправда, коштує маленький шматок аж 9$.

Сполучені Штати – країна-мрія для багатьох. Втім, як виявилося, вона не завжди підносить лише приємні сюрпризи.

Також дивіться:  Українець винайшов унікальний алкоголь і прославився в Новій Зеландії

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Сіетл, США
20.03.2019 13:07
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати