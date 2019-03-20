Чому американці перуть у пральнях, а не вдома?

Сполучені Штати Америки – одна з найкращих країн світу. Сіетл – одне з тих міст, яке робить Америку такою. Тут генії відкривають успішний бізнес, а режисери часто знімають фільми. Українка Юлія рік тому разом з чоловіком перебралася саме туди.

Юлія полюбила Сіетл за його красу. Дівчина каже, що він, як ялинка: влітку і взимку зелений. У цьому, мабуть, головна принада міста, але є і недолік – в Сіетлі 266 днів на рік похмура погода.

Американці рідко перуть одяг вдома

У це складно повірити, але для більшості жителів заможної Америки пральна машина в квартирі – це розкіш. Майже всі змушені користуватися громадськими пральнями, до яких ще треба якось дістатися.

У пральні, до якої ходить українка, є три пральні і три сушильні машини. Щоб скористатися машинкою, дівчина закидає 1,50$ у спеціальний монетоприймач.

Одяг, який переться, можна спокійно залишити, адже під час роботи пральної машинки барабан неможливо відкрити, чого не скажеш про сушильні. Поки ваші речі сушать за 1,25$, будь-хто може дістати і забрати одяг. Юлія скаржиться, що якось її так обікрали.

Хоч українка вже рік живе в Америці, до такого прання і досі не звикла.

Де в Америці купити українські продукти?

Америка – країна далека і заведено думати, що українцю знайти сало чи вареники буде дуже непросто.

Непросто – але не неможливо. Дівчина каже, що у звичайних супермаркетах українського справді немає. Але у США є спеціальні магазини з продуктами, дорогими український душі.

Але ці продукти дорогі й гаманцю. Наприклад, звичайний пломбір коштує 1,50$, пачка пельменів 8-9$. Їх, до речі, американці не дуже люблять.

Також у цих супермаркетах є славнозвісний київський торт, однак у Сієтлі він удвічі дорожчий, ніж у Києві. Маленький – майже 15$, великий – близько 20$. І навіть сало є, щоправда, коштує маленький шматок аж 9$.

Сполучені Штати – країна-мрія для багатьох. Втім, як виявилося, вона не завжди підносить лише приємні сюрпризи.

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