Як провести травневі свята, не порушуючи карантин

Як провести травневі свята – ідеї, які можна втілити в життя, не порушуючи карантин.

На травневі свята українці звикли зустрічатися з друзями, влаштовувати пікніки на природи, смажити шашлик.

І хоча цьогоріч коронавірус змінив усі наші плани, втім, по іншому – не значить погано. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 ідей, як оригінально провести травневі свята, не порушуючи карантин.

Що робити на травневі свята на карантині

Пікнік на балконі

Через карантин немає можливості влаштувати пікнік на природі?

Зроби це на балконі!

Увімкни музику, поклади на підлогу килимок або постав стільці, зроби сандвічі (можеш навіть підсмажити їх у духовці), візьми з собою снеки та напої – і вирушай релаксувати.

Якщо карантиниш наодинці з собою – не забудь прихопити ще й цікаву книжку.

Відеосніданок із друзями

На карантині ти не можеш зустрітися з рідними та друзями особисто, але чому б не зробити це онлайн?

Тим паче, що сьогодні існує чимало сервісів відеозв’язку, які дозволяють підключати одразу десятки людей.

Чому б цим не скористатися?

Признач друзям час, на який ви всі заварите чай (або й щось міцніше), приготуєте смаколики і проведете святковий ранок разом.

Якщо сподобається, такі відеосніданки або навіть відеовечірки можуть стати вашою новою карантинною традицією.

Гастрономічна подорож

Кордони закриті, тож подорожі поки що доведеться відкласти. Втім, ніхто не заважає відкривати інші країни, знаходячись удома.

Накриклад, обожнюєш Італію? Влаштуй собі день італійської кухні! Піці, паста, лазанья, капрезе – все це і багато іншого ти можеш приготувати власноруч або замовити з доставкою додому.

Ідеально доповнити страви можна вином із Тоскани або Сицілії.

Якщо сподобається – наступного разу можеш вирушити вже в іншу країну 🙂

Кіномарафон

Скоріше за все, у тебе є список фільмів, які ти давно плануєш подивитися, але все ніяк не встигаєш. Чому б не зробити це зараз?

А якщо такого переліку в тебе ще немає – ми підготували для тебе список найкращих фільмів усіх часів і народів.

Готуй попкорн! 🙂

Настільні ігри

Якщо тобі пощастило і ти карантиниш разом із сім’єю – влаштуйте собі день настільних ігор.

Еліас, Монополія, Імаджинаріум і навіть звичайне лото чи доміно створять радісний настрій на всі вихідні.

До речі, грати в ігри подобається не лише дітям, але й дорослим. Перевір – і переконаєшся, що це весело.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у травні 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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