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ICTV / Ранок / Як провести травневі свята, не порушуючи карантин / 28.04.2020 16:52
28.04.2020 16:52
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Як провести травневі свята, не порушуючи карантин


Як провести травневі свята – ідеї, які можна втілити в життя, не порушуючи карантин.

На травневі свята українці звикли зустрічатися з друзями, влаштовувати пікніки на природи, смажити шашлик.

І хоча цьогоріч коронавірус змінив усі наші плани, втім, по іншому – не значить погано. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 ідей, як оригінально провести травневі свята, не порушуючи карантин.

Що робити на травневі свята на карантині

Пікнік на балконі

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Через карантин немає можливості влаштувати пікнік на природі?

Зроби це на балконі!

Увімкни музику, поклади на підлогу килимок або постав стільці, зроби сандвічі (можеш навіть підсмажити їх у духовці), візьми з собою снеки та напої – і вирушай релаксувати.

Якщо карантиниш наодинці з собою – не забудь прихопити ще й цікаву книжку.

Відеосніданок із друзями

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На карантині ти не можеш зустрітися з рідними та друзями особисто, але чому б не зробити це онлайн?

Тим паче, що сьогодні існує чимало сервісів відеозв’язку, які дозволяють підключати одразу десятки людей.

Чому б цим не скористатися?

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Признач друзям час, на який ви всі заварите чай (або й щось міцніше), приготуєте смаколики і проведете святковий ранок разом.

Якщо сподобається, такі відеосніданки або навіть відеовечірки можуть стати вашою новою карантинною традицією.

Гастрономічна подорож

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Кордони закриті, тож подорожі поки що доведеться відкласти. Втім, ніхто не заважає відкривати інші країни, знаходячись удома.

Накриклад, обожнюєш Італію? Влаштуй собі день італійської кухні! Піці, паста, лазанья, капрезе – все це і багато іншого ти можеш приготувати власноруч або замовити з доставкою додому.

Ідеально доповнити страви можна вином із Тоскани або Сицілії.

Якщо сподобається – наступного разу можеш вирушити вже в іншу країну 🙂

Кіномарафон

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Скоріше за все, у тебе є список фільмів, які ти давно плануєш подивитися, але все ніяк не встигаєш. Чому б не зробити це зараз?

А якщо такого переліку в тебе ще немає – ми підготували для тебе список найкращих фільмів усіх часів і народів.

Готуй попкорн! 🙂

Настільні ігри

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Якщо тобі пощастило і ти карантиниш разом із сім’єю – влаштуйте собі день настільних ігор.

Еліас, Монополія, Імаджинаріум і навіть звичайне лото чи доміно створять радісний настрій на всі вихідні.

До речі, грати в ігри подобається не лише дітям, але й дорослим. Перевір – і переконаєшся, що це весело.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у травні 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: карантин, свята
28.04.2020 16:52



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