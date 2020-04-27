Коронавірус 27 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 27 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта

Станом на сьогодні, 27 квітня, в Україні зафіксовано 9009 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 392 нових випадки.

До Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25 489.

Статистика по областях станом на ранок 27 квітня така:

Вінницька область — 398 випадків;

Волинська область — 254 випадки;

Дніпропетровська область — 310 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 351 випадок;

Закарпатська область — 375 випадків;

Запорізька область — 204 випадки;

Івано-Франківська область — 761 випадок;

Кіровоградська область — 337 випадків;

м. Київ — 1220 випадків;

Київська область — 570 випадків;

Львівська область — 358 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 240 випадків;

Полтавська область — 173 випадки;

Рівненська область — 522 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 612 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1375 випадків;

Черкаська область — 267 випадків;

Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 27 квітня летальних випадків 220, одужало 864 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 971 831 випадки захворювання на коронавірус (понад 965 тисяч з них у США, понад 226 тисяч – в Іспанії, понад 197 тисяч в Італії)

Понад 868 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 206 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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