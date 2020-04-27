Коронавірус 27 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 27 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 квітня 2020 року.
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Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 27 квітня, в Україні зафіксовано 9009 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 392 нових випадки.
До Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25 489.
Статистика по областях станом на ранок 27 квітня така:
Вінницька область — 398 випадків;
Волинська область — 254 випадки;
Дніпропетровська область — 310 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 351 випадок;
Закарпатська область — 375 випадків;
Запорізька область — 204 випадки;
Івано-Франківська область — 761 випадок;
Кіровоградська область — 337 випадків;
м. Київ — 1220 випадків;
Київська область — 570 випадків;
Львівська область — 358 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 115 випадків;
Одеська область — 240 випадків;
Полтавська область — 173 випадки;
Рівненська область — 522 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 612 випадків;
Харківська область — 196 випадків;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1375 випадків;
Черкаська область — 267 випадків;
Чернігівська область — 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 27 квітня летальних випадків 220, одужало 864 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 27 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 971 831 випадки захворювання на коронавірус (понад 965 тисяч з них у США, понад 226 тисяч – в Іспанії, понад 197 тисяч в Італії)Також по темі: Коронавірус може передатись через вентиляцію в квартирі? Інтерв’ю інфекціоніста COVID-19: інфікована українка розповіла про симптоми коронавірусу Як заробити під час карантину: найкращі ідеї
Понад 868 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 206 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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