Хто і чому хотів заборонити велосипеди

Найцікавіші факти та історії про велосипед.

Велосипеду присвячували пісні, і зображували його на картинах. Він зберігає чистим повітря та робить красивими та сильними ноги.

На велосипеді принципово їздять деякі президенти та мери. Та це ще не найцікавіше про двоколісного друга!

Заборона на велосипед

Це зараз велосипеди – всюди. А колись їх вимагали заборонити!

Проти двоколісних збунтувалися торгівці кіньми і кормом. Адже, коли частина людей пересіла на велосипеди, їхні прибутки різко впали.

Були і курйозні звинувачення. Так, в Англії через велосипеди ніби зменшилось виробництво роялів.

А дехто з лікарів стверджував, що через двоколісний транспорт у людей проблеми зі здоров’ям.

Однак усі протести були марними – велосипед ставав усе популярнішим.

Військові на велосипедах

Наприкінці ХIX століття у багатьох країнах світу з’явилися так звані самокатні війська. Вояки у них їздили на велосипедах. Але називали підрозділи чомусь самокатними.

У такий спосіб розвідники, партизани та спецназівці ставали більш мобільними. До того ж велосипеди не потребували палива.

У Швеції велосипедні загони існували аж до 2001 року, а у Швейцарії – до 2003 року.

Та й зараз велосипеди використовують поліцейські, лікарі та рятувальники.

Найвищий велосипед у світі

Кубинець змайстрував найвищий велосипед у світі.

Щоб керувати ним, чоловіку довелося видертися на висоту 5 метрів. А під час руху його страхували друзі.

І він чудово собі їхав!

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