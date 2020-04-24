Магнітні бурі у квітні 2020 – календар небезпечних дат

Квітень 2020 року обіцяє бути відносно спокійним у плані геомагнітних коливань.
Коли саме плануються магнітні бурі в квітні, який вплив вони чинитимуть на здоров’я та як захиститися? Дізнайся з матеріалу Ранку у Великому Місті.
Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на квітень
Магнітних бур у другому місяці весни буде небагато, і лише кілька з них зможуть помітно вплинути на стан здоров’я.
Решту коливань відчують тільки метеозалежні люди.
7, 10 квітня – слабкі магнітні бурі.
1, 20, 28-30 – середні магнітні буря.
18 квітня – сильна магнітна буря.
Вплив магнітних бур на здоров’я
Коливання магнітного поля Землі впливають на усіх нас, втім найбільше від них страждають метеозалежні люди. Вони можуть відчути такі симптоми.
- Головний біль та легке запаморочення.
- Дратівливість, різкі перепади настрою.
- Підвищення артеріального тиску.
- Безсоння
- Зниження працездатності та слабкість у тілі.
- Біль у суглобах.
Як пережити магнітну бурю
- Уникай стресів, бережи свою нервову систему.
- Не перевантажуй себе важкою працею, більше відпочивай.
- Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.
- Заміни солодку солону та жирну їжу на свіжі фрукти та овочі.
- Не пий алкоголю та солодких газованих напоїв
- Частіше провітрюй кімнату.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятись під час карантину.
Головне фото: Pixabay