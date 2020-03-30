Місячний календар на квітень 2020 – сприятливі та несприятливі дні

Хоч в Україні карантин, проте хто сказав, що не можна розпочинати вести нові справи віддалено?! Місячний календар на квітень 2020 тобі точно знадобиться.

З його допомогою легше буде розподіляти свій час на корисні дії та пасивні. Читай і бери все до уваги!

Місячний календар на квітень 2020

Сприятливі дні у квітні 2020: 1, 2, 3, 12, 17, 28, 29. Несприятливі дні у квітні 2020: 8, 16, 23

Сприятливі дні у квітні 2020 – детально

Місячний календар на 1 квітня

Перша чверть місяця – момент, коли відбувається прилив енергії. У цей день варто її направити у сферу бізнесу та на вирішення питань, які давно турбували.

Місячний календар на 2-3 квітня

Саме від цього моменту розпочинається фаза місяця, яка зростає. А це означає, що варто зайнятися планами на майбутнє. Але при цьому контролюй свої емоції, сьогодні вони будуть бурхливими.

Місячний календар на 12 квітня

У цей день місяць знаходиться у Стрільці. День сприятливий для нових справ. Тож, якщо маєш на думці, чим зайнятися на карантині, що може приносити не тільки заробіток, але й задоволення, тоді вперед – усі шляхи відкриті, навіть емоційні.

Місячний календар на 17 квітня

Це день, коли місяць спадає. Окрім того, він має свій вплив на людину. Зачіпається емоційний стан. Імовірніше, що ти будеш у розслабленому стані, а емоції будуть на низькому рівні.

Тому 17 квітня 2020 року варто займатися завершенням справ, які були раніше розпочаті.

Місячний календар на 28-29 квітня

Коли місяць знаходиться у фазі зростання, людські емоції переходять у стан збудження. У цей період добре було б проводити перемовини, приймати важливі рішення, які вимагають здорового глузду, а також розпочинати нові справи.

Несприятливі дні у квітні 2020 – детально

Місячний календар на 8 квітня

Не варто братися за складну та важливу роботу, адже мозок буде перевантажений, може підвищитися дратівливість або ж з’явитися безсоння. Це нормально. Варто лише дати собі час відпочити від усього.

Місячний календар на 16 квітня

Починається остання чверть місяця. Вона негативно впливає на організм. Це час, коли ти відчуватимеш надмірну втому, може понизитися імунітет.

Не варто виконувати якісь активні дії, адже очікуваного результату ти не отримаєш.

Місячний календар на 23 квітня

У цей день ти можеш відчувати головні болі, які будуть продовжуватися кілька днів і супроводжуватися знесиллям.

У період нового місяця пришвидшується обмін речовин в організмі та швидше виходить рідина. Не варто цього дня ані займатися робочими питання, ані проводити зустрічі з невідомими людьми.

Тепер ти знаєш, які дні у квітні 2020 року будуть сприятливі, а які несприятливі. Користуйся матеріалом, щоб контролювати свої дії, і знаходити логічну відповідь на питання.

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