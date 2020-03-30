Місячний календар риболовлі на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар риболова на квітень 2020 року допоможе зрозуміти, у які дні буде хороший кльов, а коли є великий ризик повернутися додому без улову.
Звісно, ми не рекомендуємо порушувати карантин і ходити на риболовлю до 24 квітня. Втім якщо ти мешкаєш у сільській місцевості на березі річки чи озера, то можеш дозволити собі таке задоволення.
Головне – не збирай компанію, а проведи час наодинці з природою.
Ранок у Великому Місті зібрав усі сприятливі та несприятливі дати для риболовлі в одному матеріалі.
Як визначають вдалі дні для рибної ловлі?
Місячний цикл триває 29-30 днів. Він, у свою чергу, поділяється на 4 основні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.
Від цих фаз залежать припливи та відливи, які визначають вдалі та невдалі дні для рибної ловлі.
Коли клюватиме у квітні 2020?
Найращий кльов: 1, 10-13, 25-29 квітня.
Хороший кльов: 2, 3, 9, 14, 15, 30 квітня.Також по темі: Календар стрижок на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні Календар вагітності по місяцях – як розвивається малюк Великдень 2020: коли і як українці святкуватимуть у цьому році
Середній кльов: 4, 16-19, 24 квітня.
Не клюватиме: 5-8, 20-23 квітня.
Тож перед тим, як вирушити на роболовлю, обов’язково звіряйся з наших календарем кльову. І смачна рибна юшка тобі забезпечена 🙂
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на квітень 2020.
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