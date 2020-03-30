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ICTV / Ранок / Місячний календар риболовлі на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні / 30.03.2020 16:14
30.03.2020 16:14
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Місячний календар риболовлі на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні


Місячний календар риболова на квітень 2020 року допоможе зрозуміти, у які дні буде хороший кльов, а коли є великий ризик повернутися додому без улову.

Звісно, ми не рекомендуємо порушувати карантин і ходити на риболовлю до 24 квітня. Втім якщо ти мешкаєш у сільській місцевості на березі річки чи озера, то можеш дозволити собі таке задоволення.

Головне – не збирай компанію, а проведи час наодинці з природою.

Ранок у Великому Місті зібрав усі сприятливі та несприятливі дати для риболовлі в одному матеріалі.

Як визначають вдалі дні для рибної ловлі?

Місячний цикл триває 29-30 днів. Він, у свою чергу, поділяється на 4 основні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.

Від цих фаз залежать припливи та відливи, які визначають вдалі та невдалі дні для рибної ловлі.

Коли клюватиме у квітні 2020?

календар риболовлі на квітень 2020

Найращий кльов: 1, 10-13, 25-29 квітня.

Хороший кльов: 2, 3, 9, 14, 15, 30 квітня.

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Середній кльов: 4, 16-19, 24 квітня.

Не клюватиме: 5-8, 20-23 квітня.

Тож перед тим, як вирушити на роболовлю, обов’язково звіряйся з наших календарем кльову. І смачна рибна юшка тобі забезпечена 🙂

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на квітень 2020.

Головне фото: Pixabay

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Теги: місячний календар, поради
30.03.2020 16:14



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