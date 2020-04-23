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ICTV / Ранок / Коронавірус 23 квітня – інтерактивна карта та статистика / 23.04.2020 09:32
23.04.2020 09:32
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Коронавірус 23 квітня – інтерактивна карта та статистика


Коронавірус в Україні і світі станом на 23 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта 

Станом на сьогодні, 23 квітня, в Україні зафіксовано 7170 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 578 нових випадків.

До Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058.

Статистика по областях станом на ранок 23 квітня така:

Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 23 квітня летальних випадків 187, одужали 504 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 23 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 629 801 випадок захворювання на коронавірус (понад 842 тисячі з них у США, понад 208 тисяч – в Іспанії, понад 187 тисяч в Італії)

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713 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 183 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
23.04.2020 09:32



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