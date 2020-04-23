Коронавірус 23 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 23 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 квітня 2020 року.
Слідкуй за останніми новинами про розповсюдження COVID-19 онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 23 квітня, в Україні зафіксовано 7170 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 578 нових випадків.
До Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058.
Статистика по областях станом на ранок 23 квітня така:
Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 23 квітня летальних випадків 187, одужали 504 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 23 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 629 801 випадок захворювання на коронавірус (понад 842 тисячі з них у США, понад 208 тисяч – в Іспанії, понад 187 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Як заробити під час карантину: найкращі ідеї
713 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 183 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Unsplash