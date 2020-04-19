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ICTV / Ранок / М’яка й донині: скільки років найстарішій пасці у світі / 19.04.2020 16:11
19.04.2020 16:11
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М’яка й донині: скільки років найстарішій пасці у світі

Фото: Unsplash

Цікаві факти про паску – які таємниці приховує традиційна Великодня страва.

Ми щороку перед Великоднем випікаємо паски. Але чи знали ви, скільки неймовірних історій вона в собі приховує?

Заборона на паску

В Англії традиційні пасхальні булочки пережили свого часу справжню тиранію. Чому церква забороняла їх продавати, точно не відомо.

Є версія, що так священики хотіли запобігти знеціненню релігійного значення цієї великодньої страви.

Адже смаколик був дуже популярний і його їли не лише на свято.

Пасхальний штоллен та лист-масло

Раніше німецький пасхальний штоллен був несмачним і пісним. Бо до кінця посту пекарям забороняли використовувати вершкове масло у стравах.

За непослух діяв неабиякий штраф. Принцу Ернсту та його брату герцогу Альбрехту набридло давитися несмачним хлібом на свята.

І вони написали листа Папі Римському. Правителі благали дозволити пекарям удосконалити рецептуру та додати масло.

Поки дали задовільну відповідь, у Ватикані змінилось п’ять пап.

Історики навіть дали цьому посланню спеціальну назву – лист-масло.

Найстаріша паска

Жінка у Британії має паску 1821 року. Цей пасхальний хліб офіційно вважається найстарішим у світі.

Сімейну реліквію зберегла 91-річна уродженка Лондона Ненсі Тітман. Вона не запліснявіла та пахне, як свіжа.

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Навіть зображення хреста, за словами Ненсі, таке ж чітке. А спік паску пра-пра-прадід жінки, Вільям Скіннер, який працював пекарем.

Більше цікавого про паску дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка була історія ванни, та хто вигадав приймати її з шампанським.

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Теги: паска, Пасха, Предмет в історіях
19.04.2020 16:11



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