М’яка й донині: скільки років найстарішій пасці у світі

Цікаві факти про паску – які таємниці приховує традиційна Великодня страва.
Ми щороку перед Великоднем випікаємо паски. Але чи знали ви, скільки неймовірних історій вона в собі приховує?
Заборона на паску
В Англії традиційні пасхальні булочки пережили свого часу справжню тиранію. Чому церква забороняла їх продавати, точно не відомо.
Є версія, що так священики хотіли запобігти знеціненню релігійного значення цієї великодньої страви.
Адже смаколик був дуже популярний і його їли не лише на свято.
Пасхальний штоллен та лист-масло
Раніше німецький пасхальний штоллен був несмачним і пісним. Бо до кінця посту пекарям забороняли використовувати вершкове масло у стравах.
За непослух діяв неабиякий штраф. Принцу Ернсту та його брату герцогу Альбрехту набридло давитися несмачним хлібом на свята.
І вони написали листа Папі Римському. Правителі благали дозволити пекарям удосконалити рецептуру та додати масло.
Поки дали задовільну відповідь, у Ватикані змінилось п’ять пап.
Історики навіть дали цьому посланню спеціальну назву – лист-масло.
Найстаріша паска
Жінка у Британії має паску 1821 року. Цей пасхальний хліб офіційно вважається найстарішим у світі.
Сімейну реліквію зберегла 91-річна уродженка Лондона Ненсі Тітман. Вона не запліснявіла та пахне, як свіжа.Також по темі: Хто придумав торт Наполеон: цікаві історії появи солодкої випічки Що символізують каблучки на пальцях. Історія появи прикраси Я їм свічку не тримав! Історія появи вислову
Навіть зображення хреста, за словами Ненсі, таке ж чітке. А спік паску пра-пра-прадід жінки, Вільям Скіннер, який працював пекарем.
Більше цікавого про паску дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка була історія ванни, та хто вигадав приймати її з шампанським.