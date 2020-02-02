Я їм свічку не тримав! Історія появи вислову

Свічку створили приблизно 5 тисяч років тому в Стародавньому Єгипті. При цьому в єгиптян не було Бога вогню.

Спочатку це було щось на кшталт лампадок, наповнених тваринним жиром, у які вставляли папірус та підпалювали. Трохи пізніше винайшли фітіль, а форма свічки стала конусною.

У середньовічній Європі вони широко використовувались у релігійних обрядах і виготовлялися при церквах та монастирях.

Ви, напевно, чули жартівливий вислів про закоханих «Я їм свічку не тримав!». Насправді, це не жарт.

Були часи, коли свічку справді тримали. У стародавній Русі та середньовічній Європі існували спеціальні люди, які виконували роль підставки для свічки.

Наші пращури вважали, що головна мета шлюбу – продовження роду. Тому після весілля всі проводжали молодят до спальні. І під час першої шлюбної ночі з ними залишався старший брат чи батько нареченого.

Він тримав свічку, щоб переконатись, що все пройшло належним чином. Якщо ж наречений не міг впоратись зі своїм подружнім обов’язком, у ліжку його заміняв родич.

В Англії була популярною історія про те, як лорд не міг задовольнити дружину та покликав на допомогу слугу, а сам свічку тримав. Коли ж усі отримали задоволення, лорд сказав: «От бачиш, як треба свічку тримати!».

Також у Середньовіччі свічка була зручним способом конспірації. За допомогою неї безслідно знищувалися секретні документи та потаємні шедеври. Їх обмотували навколо сальної свічки, і вже скоро миші з’їдали і свічку, і папір.

Звідки взялася традиція задувати свічки на торті в день народження

Якщо вірити легенді, розпочалося все в середньовічній Німеччині. Торт випікали у формі пелюшок немовля Ісуса, закручених колом. Свічки в ньому були символом світу життя. А загадане бажання разом із димком від задутих свічок вітер мав віднести в небо.

Досліди вчених щодо свічок

Дослідники Клемсонського університету в США заявили, що задувати свічки на торті небезпечно для здоров’я.

У ту мить, коли ви це робите, кількість бактерій на торті зростає в 1,5 тисячі разів, а гості потім усе це їдять.

Більше – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явився перший у світі банкомат.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.