Як не заразитися короновірусом у супермаркеті: практичні поради

Як не заразитися коронавірусом, вирушаючи в супермаркет за продуктами? Ранок у Великому Місті зібрав рекомендації, які вбережуть твоє здоров’я.

Як не заразитися у супермаркеті – профілактика коронавірусу

Пиши список

Іди в магазин із чітко визначеним списком продуктів.

Так тобі не доведеться годинами ходити по всьому супермаркету, роздумуючи, що ще треба покласти до кошика. Чим швидше ти візьмеш усе необхідне – тим краще.

Крім того, продуманий список дозволить тобі нічого не забути – а отже, не доведеться знову бігти в магазин за молоком або куркою.

Купуй продукти одразу на кілька тижнів, щоб не виходити з дому занадто часто. І не забудь про мило та інші предмети першої необхідності. Це не менш важливо, ніж їжа.

Ходи в магазин рано вранці

Якщо тобі треба піти до супермаркету – вирушай туди рано вранці. Магазин відкривається о 8? Будь там о 8.05 🙂

У такий час в магазині буде менше відвідувачів, тож тобі легше буде уникати небажаних контактів з іншими покупцями.

Вдягай маску і рукавички

Перед тим, як зайти до торговельного залу, вдягни маску і поліетиленові рукавички.

Так ти зменшиш можливість контакту з мікробами, а отже – і риск зараження.

Обробляй руки і ручку візка

Коли заходиш до торговельного залу – оброби руки та ручку візка антисептиком на основі спирту.

Коронавірус його боїться.

Бери упаковані продукти

Якщо є вибір – взяти упакований хліб чи хрусткий багет просто з полички – надавай перевагу тому, що в поліетилені. Паперова упаковка теж підійде – головне, щоб на ній не було пошкоджень.

Те саме стосується й інших продуктів.

Консервація, сир, фрукти, солодощі – якщо є можливість, усе це краще брати в захисних упаковках. Це допоможе мінімізувати контакт продуктів із вірусом.

Тримай дистанцію

Не підходь до інших відвідувачів ближче, ніж на метр. Намагайся уникати черг.

Якщо у магазині є каси самообслуговування – скористайся ними.

Плати безконтактно

Доведено, що коронавірус може зберігатися на предметах (у тому числі, на готівці та банківській картці) до трьох діб.

Аби себе убезпечити, намагайся платити безконтактно, не торкаючись ані до грошей, ані до терміналу.

PayPass, GooglePay та ApplePay прийдуть тобі на допомогу.

Замовляй онлайн

Якщо є можливість, взагалі не йди до магазину, а замов усе необхідне онлайн. Зараз таку послугу пропонує чимало крупних супермаркетів.

Бажано оплатити товари на сайті при замовленні і попросити кур’єра залишити пакети під дверима.

Як не заразитись коронавірусом у супермаркеті – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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