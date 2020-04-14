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ICTV / Ранок / Календар стрижок на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні / 14.04.2020 10:52
14.04.2020 10:52
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Календар стрижок на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні


Календар стрижок на квітень 2020 року потрібен навіть під час карантину. Адже декому з нас доведеться освоювати перукарське мистецтво вдома.

Ранок у Великому Місті склав для тебе список сприятливих та несприятливих днів для стрижки.

Читай і занотовуй!

Найбільш сприятливі дні для стрижки в квітні 2020:

4, 6, 12, 16, 18, 23, 26, 28 квітня

4 квітня: якщо підстригти волосся в цей день, де допоможе укріпити ослаблені локони та зробити їх блискучими.

6 квітня: ідеальний день для стрижки! Волосся довго виглядатиме здоровим та буде менше сіктися.  

12 квітня: стрижка в цей день допоможе зняти з себе накопичену негативну енергію і сприятиме вирішенню життєвих проблем.

16 квітня: зміна зачіски допоможе тобі зробити своє життя яскравішим і цікавішим.

Також по темі: Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)

18 квітня: якщо підстригтися сьогодні, увага протилежної статі тобі забезпечена.

23 квітня: якщо ти вже давно мрієш збільшити свій дохід, то нова зачіска спрямує матеріальну енергію в потрібному напрямку.

26 квітня: сьогодні ідеальний день для тих, хто нааважився на коротку стрижку. А також для тих, хто і так її носить.

28 квітня: варто підрівняти кінчики волосся, аби воно радувало тебе пружністю та здоровим блиском.

Календар стрижок на квітень 2020

Несприятливі дні для стрижки в квітні 2020:

1, 2, 3, 8, 13, 14, 22, 25, 27, 30 квітня

Всі інші дні місяця, не вказані у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для зміни зачічки.

Календар стрижок на квітень 2020

Календар стрижок фото

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі зачіски на кожен день.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, стрижка
14.04.2020 10:52



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