NK на карантині: як Настя Каменських проводить час вдома

Настя Каменських показала прихильникам, чим займається на карантині. Таке відео зірка опублікувала відео на своєму офіційному YouTube-каналі.

Українська співачка NK показала фанатам, як проводить час вдома під час карантину.

Зараз саме час проявити свою свідомість, адже кожен із нас несе відповідальність не тільки за своє життя, але й за здоров’я своїх рідних і близьких. Залишайтеся по можливості в будинку, проводьте час з користю і зі мною 🙂 Зберігайте позитивний настрій і keep calm, – написала співачка у підписі під відеороліком.

У відео Настя показала свої ранкові ритуали та сніданок, розповіла про домашні спортивні тренування, вирішила кілька робочих питань по відеозв’язку, показала книги, які читає.

Також Каменських приготувала смачний обід свого чоловіка для Потапа і показала, як подружжя зазвичай проводить вечір.

А ще – зіграла фрагмент нової пісні на фортепіано і зізналася, що вона увійде в один із її альбомів.

Дивіться самі 🙂

NK на карантині – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятись на карантині.

Фото: Instagram

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