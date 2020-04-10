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ICTV / Ранок / Вихідні у квітні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці / 10.04.2020 10:42
10.04.2020 10:42
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Вихідні у квітні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці


У квітні 2020 року на українців чекає 1 додатковий вихідний день.

Цьогоріч православні християни та греко-католики святкують Великдень 19 квітня, через це матимуть ще один вихідний у понеділок, 20 квітня.

Додатковий вихідний на українців чекає 20 квітня.

Католики святкують Великдень на тиждень раніше – 12 квітня.

Щоправда, додаткового вихідного після нього законом не передбачено.

Також по темі: Великдень під час карантину: якою має стати церква під час пандемії? Коли Великдень у 2020: дата свята у православних та католиків Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня

Таким чином, у квітні 2020 українці працюватимуть 21 день, а відпочиватимуть – 9.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкувати Великдень в умовах карантину.

Фото: Pixabay

 

 

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Теги: Великдень, вихідні дні
10.04.2020 10:42



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