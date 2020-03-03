Коли Великдень у 2020: дата свята у православних та католиків

Великдень – одне з найбільших християнських свят. Цьогоріч і православні, і католики відзначатимуть його у квітні.

Великоднем, або ж Пасхою, завершується Великий Піст, який розпочинається одразу після Масляни та триває 48 днів.

Це свято символізує світле воскресіння Ісуса Христа, який загинув за гріхи людства, аби врятувати його від великих бід.

Коли православні святкують Великдень 2020

Дата Великодня не є сталою. Його відзначають у різні дні в межах з 4 квітня до 8 травня.

Це свято відзначають у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Великдень у 2020 році православні та греко-католики святкують 19 квітня.

Коли католики святкують Великдень 2020

Католики цього річ відзначатимуть Великдень 12 квітня – рівно на тиждень раніше, ніж православні.

Святу так само передує Великий піст, який розпочався 26 лютого і триватиме до 11 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у березні 2020.

Фото: Pixabay

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