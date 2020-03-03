Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Коли Великдень у 2020: дата свята у православних та католиків / 03.03.2020 14:43
03.03.2020 14:43
Поділитися

Коли Великдень у 2020: дата свята у православних та католиків


Великдень – одне з найбільших християнських свят.  Цьогоріч і православні, і католики відзначатимуть його у квітні.

Великоднем, або ж Пасхою, завершується Великий Піст, який розпочинається одразу після Масляни та триває 48 днів.

Це свято символізує світле воскресіння Ісуса Христа, який загинув за гріхи людства, аби врятувати його від великих бід.

Коли православні святкують Великдень 2020

Дата Великодня не є сталою. Його відзначають у різні дні  в межах з 4 квітня до 8 травня.

Це свято відзначають у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Великдень у 2020 році православні та греко-католики святкують 19 квітня.

Коли католики святкують Великдень 2020

Католики цього річ відзначатимуть Великдень 12 квітня – рівно на тиждень раніше, ніж православні.

Також по темі: Де святкувати День народження в Києві: оригінальні ідеї Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Великий піст 2020: що можна та заборонено їсти

Святу так само передує Великий піст, який розпочався 26 лютого і триватиме до 11 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у березні 2020.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Великдень
03.03.2020 14:43



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати