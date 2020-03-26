Великдень 2020: коли і як українці святкуватимуть у цьому році

Коли православні і католики святкуватимуть Великдень у 2020 році – дата і особливості святкування.

Цьогоріч Христове Воскресіння відзначатимуть у квітні. Католики – 12-го, а православні і греко-католики – 19-го.

Традиційно Великоднем завершується Великий піст, який цього року триває з 2 березня за 18 квітня.

Великдень – одне з головних християнських свят. Воно символізує Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв мученицьку смерть за гріхи усього людства заради порятунку від страшних бід.

У цей день прийнято приходити до храму і освячувати традиційні великодні продукти: паску, шинку, ковбасу, крашанки, сир, хрін, сіль.

Втім цьогоріч карантин, оголошений в Україні через пандемію коронавірусу, може суттєво скорегувати плани вірян.

Як святкуватимуть Великдень 2020 в Україні

Ситуація навколо епідемії коронавірусу стрімко змінюється, тому давати прогнози ще зарано.

Втім порушувати карантин і ризикувати своїм здоров’ям (і здоров’ям усіх навколо) – надто небезпечно.

Найбільш логічним виходом у даній ситуації виглядає перегляд богослужіння онлайн.

Днями президент України Володимир Зеленський закликав глав церков під час загальнонаціонального карантину проводити служби без присутності вірян і транслювати їх онлайн.

Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, в режимі онлайн. Упевнений, що і інші глави приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям дійсно дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека, – зазначив голова держави.

Більше про Великдень під час карантину дивіться ТУТ.

Фото: Pixabay

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