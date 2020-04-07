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ICTV / Ранок / Посилення карантину в Україні: що потрібно знати, щоб не отримати штраф / 07.04.2020 14:14
07.04.2020 14:14
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Посилення карантину в Україні: що потрібно знати, щоб не отримати штраф

Фото: Pixabay

З 6 квітня влада посилила в Україні карантинні заходи.

У когось це викликало обурення та бажання на зло поліції їх порушувати. Інші не до кінця розуміють суті нових заборон.

Тож давайте розберемось, що можна та заборонено робити.

Нові правила карантину

З 6 квітня заборонено:

  • Перебувати в громадських місцях без маски або респіратора (у парках, скверах, ліфтах, на зупинках транспорту, у підземних переходах, державних та медичних закладах). Маски можна носити саморобні. Головне, щоб вони прикривали ніс та рот.
  • Перебувати на вулиці без паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Так поліція зможе контролювати та шукати людей, які повинні перебувати в обсервації.
  • Ходити в громадських місцях більш ніж по двоє людей. Ви можете вийти прогулятись із дотриманням усіх санітарних норм, але це не має бути компанія, в якій більше двох людей.
  • Масові заходи в церквах. Хоча самі установи будуть відкриті.
  • Дітям з’являтись самим у громадському місці.
  • Пробіжки у скверах, парках, стадіонах та заняття спортом на спеціальних майданчиках.
  • Людям старшим 60-ти років виходити з дому.

Дозволяється:

  • Вигулювати собаку в парках та скверах, але без дитини.
  • Гуляти з дитиною. Поряд має бути один дорослий.
  • Пересуватись по країні легковим автомобілем.
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За порушення правил карантину та санітарних норм передбачений штраф: для фізичних осіб від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових — від 34 до 170 тисяч гривень.

Більше про посилення карантину Україні – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки безпечна доставка їжі під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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Теги: аналітика, Ранок у Великому Місті
07.04.2020 14:14



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