Посилення карантину в Україні: що потрібно знати, щоб не отримати штраф

З 6 квітня влада посилила в Україні карантинні заходи.
У когось це викликало обурення та бажання на зло поліції їх порушувати. Інші не до кінця розуміють суті нових заборон.
Тож давайте розберемось, що можна та заборонено робити.
Нові правила карантину
З 6 квітня заборонено:
- Перебувати в громадських місцях без маски або респіратора (у парках, скверах, ліфтах, на зупинках транспорту, у підземних переходах, державних та медичних закладах). Маски можна носити саморобні. Головне, щоб вони прикривали ніс та рот.
- Перебувати на вулиці без паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Так поліція зможе контролювати та шукати людей, які повинні перебувати в обсервації.
- Ходити в громадських місцях більш ніж по двоє людей. Ви можете вийти прогулятись із дотриманням усіх санітарних норм, але це не має бути компанія, в якій більше двох людей.
- Масові заходи в церквах. Хоча самі установи будуть відкриті.
- Дітям з’являтись самим у громадському місці.
- Пробіжки у скверах, парках, стадіонах та заняття спортом на спеціальних майданчиках.
- Людям старшим 60-ти років виходити з дому.
Дозволяється:
- Вигулювати собаку в парках та скверах, але без дитини.
- Гуляти з дитиною. Поряд має бути один дорослий.
- Пересуватись по країні легковим автомобілем.
За порушення правил карантину та санітарних норм передбачений штраф: для фізичних осіб від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових — від 34 до 170 тисяч гривень.
Більше про посилення карантину Україні – дивіться у відео.
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