Посилення карантину в Україні: що потрібно знати, щоб не отримати штраф

З 6 квітня влада посилила в Україні карантинні заходи.

У когось це викликало обурення та бажання на зло поліції їх порушувати. Інші не до кінця розуміють суті нових заборон.

Тож давайте розберемось, що можна та заборонено робити.

Нові правила карантину

З 6 квітня заборонено:

Перебувати в громадських місцях без маски або респіратора (у парках, скверах, ліфтах, на зупинках транспорту, у підземних переходах, державних та медичних закладах). Маски можна носити саморобні. Головне, щоб вони прикривали ніс та рот.

Перебувати на вулиці без паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Так поліція зможе контролювати та шукати людей, які повинні перебувати в обсервації.

Ходити в громадських місцях більш ніж по двоє людей. Ви можете вийти прогулятись із дотриманням усіх санітарних норм, але це не має бути компанія, в якій більше двох людей.

Масові заходи в церквах. Хоча самі установи будуть відкриті.

Дітям з’являтись самим у громадському місці.

Пробіжки у скверах, парках, стадіонах та заняття спортом на спеціальних майданчиках.

Людям старшим 60-ти років виходити з дому.

Дозволяється:

Вигулювати собаку в парках та скверах, але без дитини.

Гуляти з дитиною. Поряд має бути один дорослий.

Пересуватись по країні легковим автомобілем.

За порушення правил карантину та санітарних норм передбачений штраф: для фізичних осіб від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових — від 34 до 170 тисяч гривень.

Більше про посилення карантину Україні – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки безпечна доставка їжі під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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