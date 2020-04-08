Найкращі сукні на весну 2020: головні модні тренди

Які сукні в моді – головні модні тенденції весняного сезону 2020 року.

Карантин може закінчитися вже в цьому місяці – і ми всі радісно вийдемо на вулиці міст і селищ.

Виглядати при цьому хочеться яскраво, модно і по-весняному. Підкреслити свій легкий і радісний настрій представницям прекрасної статі допоможе гарна сукня.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі моделі модних суконь, які є трендовими навесні 2020 року.

Модні сукні сезону весна-літо 2020

Пліссе

Романтичні та жіночні сукні-пліссе – знову на піку моди. Вони допомагають створити легкий і ніжний весняний образ, який так пасує травневій погоді.

Ефектно виглядатимуть як довгі сукні світлих пудрових відтінків, так і сміливі яскраві моделі.

В одному ми впевнені: у такій сукні увага протилежної статі тобі точно забезпечена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоу-рум дизайнерских вещей (@wishlist.showroom) 27 Мар 2020 в 4:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКА | ОБУВЬ | ОДЕЖДА | БИЖУ (@luxshop_lamilor) 4 Апр 2020 в 1:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАША МОДНАЯ ОДЕЖДА WOW!!SHOP (@wow_shop_online_) 1 Апр 2020 в 11:24 PDT

Горошок

Одним із головних модних трендів сезону став принт polka dots. Простими словами, горошок.

Горох може бути як ледь помітним, так і крупним. Чим стрункіша в тебе фігура, тим масивніший візерунок ти можеш собі дозволити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин женской одежды (@shopabo) 7 Апр 2020 в 2:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Киев, Драгоманова 2а (@woow_style_) 7 Апр 2020 в 2:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Well, HellО🛒 (@wellhelloshop) 6 Апр 2020 в 10:55 PDT

Широкий рукав

Широкий рукав із воланами та оборками очолює список трендів весни 2020.

Він додасть образу легкості, допоможе вдало підкреслить витонченість силуету та зробить акцент на верхній частині тіла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДа дроп (@trendy_shop_ell) 10 Июн 2019 в 10:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда и обувь (@i.shop.room) 6 Июл 2019 в 5:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин одежды, обуви, сумок (@yuliia_rozhdestvenskaia_shop) 7 Дек 2019 в 11:28 PST

Мереживо

Хороша новина для вашої тих, хто любить мереживо! Тепер його можна не лише зрідка вдягати на вишукані світські раути, але й носити щодня.

Твоя внутрішня принцеса буде в захваті!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА УКРАИНА (@shop_behappyua) 8 Апр 2020 в 2:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАГАЗИН КРУЖЕВА “БЛИЖЕ К ТЕЛУ” (@blizhektelu) 7 Апр 2020 в 1:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZERKALA (@zerkalaplatya) 7 Апр 2020 в 8:39 PDT

Тотал денім

У цьому сезоні джинсові сукні можна вдягати на голе тіло. А також – поєднувати їх із об’ємними піджаками та високими чоботами.

Тканину варто вибирати однотонну – це той випадок, коли будь-який принт буде зайвим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 4s_e_a_s_o_n_s (@4s_e_a_s_o_n_s) 19 Дек 2019 в 1:20 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда (@popnshop_official) 17 Фев 2020 в 8:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @cappuccino__shop 7 Апр 2020 в 2:50 PDT

Вибирай, яка сукня тобі більше до вподоби – і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття весни 2020.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.