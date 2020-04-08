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ICTV / Ранок / Найкращі сукні на весну 2020: головні модні тренди / 08.04.2020 18:20
08.04.2020 18:20
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Найкращі сукні на весну 2020: головні модні тренди


Які сукні в моді – головні модні тенденції весняного сезону 2020 року.

Карантин може закінчитися вже в цьому місяці – і ми всі радісно вийдемо на вулиці міст і селищ.

Виглядати при цьому хочеться яскраво, модно і по-весняному. Підкреслити свій легкий і радісний настрій представницям прекрасної статі допоможе гарна сукня.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі моделі модних суконь, які є трендовими навесні 2020 року.

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Модні сукні сезону весна-літо 2020

Пліссе

Романтичні та жіночні сукні-пліссе – знову на піку моди. Вони допомагають створити легкий і ніжний весняний образ, який так пасує травневій погоді.

Ефектно виглядатимуть як довгі сукні світлих пудрових відтінків, так і сміливі яскраві моделі.

В одному ми впевнені: у такій сукні увага протилежної статі тобі точно забезпечена.

 

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Горошок

Одним із головних модних трендів сезону став принт polka dots. Простими словами, горошок.

Горох може бути як ледь помітним, так і крупним. Чим стрункіша в тебе фігура, тим масивніший візерунок ти можеш собі дозволити.

 

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Широкий рукав

Широкий рукав із воланами та оборками очолює список трендів весни 2020.

Він додасть образу легкості, допоможе вдало підкреслить витонченість силуету та зробить акцент на верхній частині тіла.

 

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Мереживо

Хороша новина для вашої тих, хто любить мереживо! Тепер його можна не лише зрідка вдягати на вишукані світські раути, але й носити щодня.

Твоя внутрішня принцеса буде в захваті!

 

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Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА УКРАИНА (@shop_behappyua)

 

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Публикация от МАГАЗИН КРУЖЕВА “БЛИЖЕ К ТЕЛУ” (@blizhektelu)

 

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Публикация от ZERKALA (@zerkalaplatya)

Тотал денім

У цьому сезоні джинсові сукні можна вдягати на голе тіло. А також – поєднувати їх із об’ємними піджаками та високими чоботами.

Тканину варто вибирати однотонну – це той випадок, коли будь-який принт буде зайвим.

 

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Публикация от 4s_e_a_s_o_n_s (@4s_e_a_s_o_n_s)

 

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Публикация от Одежда (@popnshop_official)

 

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Публикация от @cappuccino__shop

Вибирай, яка сукня тобі більше до вподоби – і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття весни 2020.

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
08.04.2020 18:20



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