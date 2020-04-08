Найкращі сукні на весну 2020: головні модні тренди

Які сукні в моді – головні модні тенденції весняного сезону 2020 року.
Карантин може закінчитися вже в цьому місяці – і ми всі радісно вийдемо на вулиці міст і селищ.
Виглядати при цьому хочеться яскраво, модно і по-весняному. Підкреслити свій легкий і радісний настрій представницям прекрасної статі допоможе гарна сукня.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі моделі модних суконь, які є трендовими навесні 2020 року.Також по темі: Брючні костюми і кольорові маски: модні тренди весни 2020 Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну
Модні сукні сезону весна-літо 2020
Пліссе
Романтичні та жіночні сукні-пліссе – знову на піку моди. Вони допомагають створити легкий і ніжний весняний образ, який так пасує травневій погоді.
Ефектно виглядатимуть як довгі сукні світлих пудрових відтінків, так і сміливі яскраві моделі.
В одному ми впевнені: у такій сукні увага протилежної статі тобі точно забезпечена.
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Горошок
Одним із головних модних трендів сезону став принт polka dots. Простими словами, горошок.
Горох може бути як ледь помітним, так і крупним. Чим стрункіша в тебе фігура, тим масивніший візерунок ти можеш собі дозволити.
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Широкий рукав
Широкий рукав із воланами та оборками очолює список трендів весни 2020.
Він додасть образу легкості, допоможе вдало підкреслить витонченість силуету та зробить акцент на верхній частині тіла.
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Мереживо
Хороша новина для вашої тих, хто любить мереживо! Тепер його можна не лише зрідка вдягати на вишукані світські раути, але й носити щодня.
Твоя внутрішня принцеса буде в захваті!
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Тотал денім
У цьому сезоні джинсові сукні можна вдягати на голе тіло. А також – поєднувати їх із об’ємними піджаками та високими чоботами.
Тканину варто вибирати однотонну – це той випадок, коли будь-який принт буде зайвим.
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Вибирай, яка сукня тобі більше до вподоби – і читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття весни 2020.
Аліна Литвиненко