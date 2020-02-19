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ICTV / Ранок / Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото / 19.02.2020 19:20
19.02.2020 19:20
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Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото


Яку сумку обрати на весну 2020? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних модних трендів нового сезону, які вдало доповнять будь-який образ. То що, стильна міська класика чи неочікувані рішення? Вибір за тобою!

Модні сумки на весну 2020

Сумка-відро

Справжнім хітом весни 2020 для твого образу стануть сумки циліндричної форми.

Така модель стане родзинкою модного луку та гармонійно поєднається з одягом будь-якого стилю.

Ти можеш взяти її як під джинси, так і під класичний діловий костюм. І точно виглядатимеш неперевершено.

 

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Публикация от LaraMarkova (@italy_loran)

 

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Публикация от Вязаные сумки Клатчи (@_na_di_no_)

 

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Публикация от Fashion Designer Natalia Kludt (@natalia_kludt)

Сумки з незвичайними ручками

У цьому сезоні провідні дизайнери вирышили зробити акцент на дизайні ручок.

Різноманітні ланцюжки, рюші, мармур, масивна металева фурнітура – любителям нестандартних рішень є де розгулятися.

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Сумка з оригінальними ручками підійде для сміливих дівчат і жінок, які хочуть виділитися з натовпу та підкресли свою індивідуальність.

 

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Публикация от 7-RAVENS | ОНЛАЙН МАГАЗИН (@7_ravens_)

 

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Публикация от Модные Аксессуары (@sumca2019)

 

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Публикация от Сумки Кошельки Ремни Зонтики (@sumka_shourum_pmn)

Плетена сумка

Плетені сумки стануть одним із головних трендів весни 2020.

Тепер із ними можна ходити не лише на пляж або пікнік! У новому сезоні такий аксесуар буде доречним і на прогулянці, і романтичному побаченні, і навіть на роботі.

 

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Публикация от Мила Кардаева (@milakardaeva)

 

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Публикация от корзины сумки (@vasiliv_olesya)

 

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Публикация от Юлия Филонина (@uliafilonina)

Сумка-мішок

Вдалим модним рішенням для весни 2020 стане практична та функціональна сумка-мішок.

Вона ідеально доповнить кежуал-лук.

А головне – туди точно вмістяться всі твої речі!

 

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Публикация от БЛОКНОТЫ СУМКИ ИЗ КОЖИ ТЮМЕНЬ (@zamsha.shop)

 

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Публикация от Клатчи.Броши.Clutches&Brooches (@hellobiancaaccessories)

 

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Публикация от СУМКИ КОШЕЛЬКИ РЮКЗАКИ (@kozhgalantereya)

Сумка-рюкзак

Модні рюкзаки 2020 року зменшились у розмірі та змінили форму.

Тепер вони більше схожі не на класичний рюкзак, а саме на сумку, яку варто носити на плечах.

Нам подобаються як лаконічні чорні та коричневі моделі, так і стильні кольорові варіанти.

 

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Публикация от Алена Савчук (@clshopua)

 

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Публикация от Flamingo Bags Shop (@flamingobags.shop)

 

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Публикация от СУМКИРЮКЗАКИКОШЕЛЬКИ (@bagshops_nn)

Тепер ти знаєш, які сумки будуть у моді навесні 2020 року. Обирай те, що тобі до вподоби, та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Аліна Литвиненко

Головне фото: Unsplash

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Теги: модні тренди
19.02.2020 19:20



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