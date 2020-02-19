Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото

Яку сумку обрати на весну 2020? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних модних трендів нового сезону, які вдало доповнять будь-який образ. То що, стильна міська класика чи неочікувані рішення? Вибір за тобою!

Модні сумки на весну 2020

Сумка-відро

Справжнім хітом весни 2020 для твого образу стануть сумки циліндричної форми.

Така модель стане родзинкою модного луку та гармонійно поєднається з одягом будь-якого стилю.

Ти можеш взяти її як під джинси, так і під класичний діловий костюм. І точно виглядатимеш неперевершено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LaraMarkova (@italy_loran) 22 Янв 2020 в 12:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вязаные сумки Клатчи (@_na_di_no_) 30 Янв 2020 в 11:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fashion Designer Natalia Kludt (@natalia_kludt) 11 Дек 2019 в 3:11 PST

Сумки з незвичайними ручками

У цьому сезоні провідні дизайнери вирышили зробити акцент на дизайні ручок.

Різноманітні ланцюжки, рюші, мармур, масивна металева фурнітура – любителям нестандартних рішень є де розгулятися.

Сумка з оригінальними ручками підійде для сміливих дівчат і жінок, які хочуть виділитися з натовпу та підкресли свою індивідуальність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 7-RAVENS | ОНЛАЙН МАГАЗИН (@7_ravens_) 18 Фев 2020 в 11:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модные Аксессуары (@sumca2019) 1 Фев 2020 в 6:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сумки Кошельки Ремни Зонтики (@sumka_shourum_pmn) 19 Фев 2020 в 4:32 PST

Плетена сумка

Плетені сумки стануть одним із головних трендів весни 2020.

Тепер із ними можна ходити не лише на пляж або пікнік! У новому сезоні такий аксесуар буде доречним і на прогулянці, і романтичному побаченні, і навіть на роботі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мила Кардаева (@milakardaeva) 18 Фев 2020 в 9:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от корзины сумки (@vasiliv_olesya) 14 Фев 2020 в 11:34 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Филонина (@uliafilonina) 11 Фев 2020 в 4:24 PST

Сумка-мішок

Вдалим модним рішенням для весни 2020 стане практична та функціональна сумка-мішок.

Вона ідеально доповнить кежуал-лук.

А головне – туди точно вмістяться всі твої речі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БЛОКНОТЫ СУМКИ ИЗ КОЖИ ТЮМЕНЬ (@zamsha.shop) 4 Май 2019 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клатчи.Броши.Clutches&Brooches (@hellobiancaaccessories) 10 Фев 2020 в 12:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИ КОШЕЛЬКИ РЮКЗАКИ (@kozhgalantereya) 28 Июн 2019 в 9:15 PDT

Сумка-рюкзак

Модні рюкзаки 2020 року зменшились у розмірі та змінили форму.

Тепер вони більше схожі не на класичний рюкзак, а саме на сумку, яку варто носити на плечах.

Нам подобаються як лаконічні чорні та коричневі моделі, так і стильні кольорові варіанти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Савчук (@clshopua) 17 Фев 2020 в 1:39 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Flamingo Bags Shop (@flamingobags.shop) 9 Дек 2019 в 2:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИРЮКЗАКИКОШЕЛЬКИ (@bagshops_nn) 13 Янв 2020 в 6:06 PST

Тепер ти знаєш, які сумки будуть у моді навесні 2020 року. Обирай те, що тобі до вподоби, та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Аліна Литвиненко

Головне фото: Unsplash

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