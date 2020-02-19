Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото

Яку сумку обрати на весну 2020? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних модних трендів нового сезону, які вдало доповнять будь-який образ. То що, стильна міська класика чи неочікувані рішення? Вибір за тобою!
Модні сумки на весну 2020
Сумка-відро
Справжнім хітом весни 2020 для твого образу стануть сумки циліндричної форми.
Така модель стане родзинкою модного луку та гармонійно поєднається з одягом будь-якого стилю.
Ти можеш взяти її як під джинси, так і під класичний діловий костюм. І точно виглядатимеш неперевершено.
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Сумки з незвичайними ручками
У цьому сезоні провідні дизайнери вирышили зробити акцент на дизайні ручок.
Різноманітні ланцюжки, рюші, мармур, масивна металева фурнітура – любителям нестандартних рішень є де розгулятися.Також по темі: Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді Складаємо список речей: базовий весняний гардероб Секрети краси Пенелопи Крус – як у 45 виглядати на 30
Сумка з оригінальними ручками підійде для сміливих дівчат і жінок, які хочуть виділитися з натовпу та підкресли свою індивідуальність.
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Плетена сумка
Плетені сумки стануть одним із головних трендів весни 2020.
Тепер із ними можна ходити не лише на пляж або пікнік! У новому сезоні такий аксесуар буде доречним і на прогулянці, і романтичному побаченні, і навіть на роботі.
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Сумка-мішок
Вдалим модним рішенням для весни 2020 стане практична та функціональна сумка-мішок.
Вона ідеально доповнить кежуал-лук.
А головне – туди точно вмістяться всі твої речі!
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Сумка-рюкзак
Модні рюкзаки 2020 року зменшились у розмірі та змінили форму.
Тепер вони більше схожі не на класичний рюкзак, а саме на сумку, яку варто носити на плечах.
Нам подобаються як лаконічні чорні та коричневі моделі, так і стильні кольорові варіанти.
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Тепер ти знаєш, які сумки будуть у моді навесні 2020 року. Обирай те, що тобі до вподоби, та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.
Аліна Литвиненко
Головне фото: Unsplash