Модне взуття на весну 2020: головні тренди

Як обрати можне взуття на весну 2020? Ранок у Великому Місті підібрав для тебе найтрендовіші новинки.

Модне взуття весна 2020

Квадратний носок

Так-так, квадратний носок був модний і в 2019 році. Проте дизайнерам настільки сподобалось це взуття, що воно залишилось в трендах ще й на весну 2020.

Тому сміливо носи туфлі та босоніжки з квадратним носом та будь упевнена, що в березні-травні ти точно будеш наймодніша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин італійського взуття (@respected.p.shop) 17 Окт 2019 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@curl.s_official) 18 Фев 2020 в 2:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@curl.s_official) 14 Фев 2020 в 4:42 PST

Білий колір

Білий колір – є символом чистоти та невинності. Він приносить спокій та покращує самопочуття. А ще модники можуть з легкістю одягати цієї весни чобітки, туфлі та босоніжки такого забарвлення.

Цей колір буде цього сезону одним з найтрендовішим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WLADNA SHOP (Kyiv) (@wladnashoes) 27 Фев 2020 в 9:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@valeriya_merel_shop) 27 Фев 2020 в 4:55 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VZUTO – ЖЕНСКАЯ КОЖАННАЯ ОБУВЬ (@vzuto_shop) 26 Фев 2020 в 11:17 PST

Сандалі на платформі

І от до нас повертається з 90-х та початку нульових мода на платформу. Тепер ти зможеш з легкістю візуально збільшити свої ніжки.

До того ж, таке взуття є надзвичайно зручним та комфортним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модная одежда и аксессуары (@barhatspb) 12 Май 2019 в 9:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувь в Славутиче (@anka.top) 4 Фев 2020 в 3:55 PST

Платформа та каблук

Для відважних модниць можна взяти на замітку та починати діставати зі своїх шаф взуття на високому каблуку та платформі.

Воно ідеально підходить для тих, хто любить бути на піку моди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ BAROCCO 🇮🇹 (@barocco_shoes.msk) 28 Фев 2020 в 6:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская обувь и одежда (@shoes_ykraina_ua) 27 Фев 2020 в 4:20 PST

Грубі ботинки

Моделі з «рокерською» підошвою, шипами, ремінцями та ланцюжками були популярними зимою. Весною ця тенденція збережеться.

Дивуй усіх навколо і далі ноткою зухвалості в своїх образах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Террамаре & Терра (@terramare.ru) 25 Фев 2020 в 9:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@style_by_apostyle) 19 Окт 2019 в 12:01 PDT

Деформований каблук

Якщо ти хочеш назавжди запам’ятатись та стати справжнім креативним еталоном стилю, то варто взути на свої ніжки туфлі з деформованим каблуком.

Проте не факт, що вони будуть одними з найзручніших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ремонт обуви сумок. “БашмачОК” (@bashmak_minsk) 1 Авг 2019 в 5:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ремонт обуви сумок. “БашмачОК” (@bashmak_minsk) 1 Авг 2019 в 6:10 PDT

Тонкі ремінці

Сандалі або босоніжки на шпильці та ще й з тонкими ремінцями на жіночій ніжці виглядають максимально елегантно.

Їх можна сміливо одягати на побачення та валити на повал своєю красою всіх чоловіків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОБУВЬ ОДЕЖДА (@leki_shop) 4 Июл 2019 в 11:25 PDT

Обирай, яке взуття тобі до вподоби, та дивуй своїм стилем та чудовим знанням трендів. З нашими порадами ти однозначно будеш наймоднішою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на весну 2020.

Дарина Реготун

Фото: Pixabay

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