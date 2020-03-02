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ICTV / Ранок / Модне взуття на весну 2020: головні тренди / 02.03.2020 14:10
02.03.2020 14:10
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Модне взуття на весну 2020: головні тренди


Як обрати можне взуття на весну 2020? Ранок у Великому Місті підібрав для тебе найтрендовіші новинки.

Модне взуття весна 2020

Квадратний носок

Так-так, квадратний носок був модний і в 2019 році. Проте дизайнерам настільки сподобалось це взуття, що воно залишилось в трендах ще й на весну 2020.

Тому сміливо носи туфлі та босоніжки з квадратним носом та будь упевнена, що в березні-травні ти точно будеш наймодніша.

 

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Публикация от Магазин італійського взуття (@respected.p.shop)

 

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Білий колір

Білий колір – є символом чистоти та невинності. Він приносить спокій та покращує самопочуття. А ще модники можуть з легкістю одягати цієї весни чобітки, туфлі та босоніжки такого забарвлення.

Цей колір буде цього сезону одним з найтрендовішим.

 

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Публикация от WLADNA SHOP (Kyiv) (@wladnashoes)

 

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Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@valeriya_merel_shop)

 

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Публикация от VZUTO – ЖЕНСКАЯ КОЖАННАЯ ОБУВЬ (@vzuto_shop)

Сандалі на платформі

І от до нас повертається з 90-х та початку нульових мода на платформу. Тепер ти зможеш з легкістю візуально збільшити свої ніжки.

До того ж, таке взуття є надзвичайно зручним та комфортним.

 

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Публикация от Модная одежда и аксессуары (@barhatspb)

 

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Публикация от Обувь в Славутиче (@anka.top)

Платформа та каблук

Для відважних модниць можна взяти на замітку та починати діставати зі своїх шаф взуття на високому каблуку та платформі.

Воно ідеально підходить для тих, хто любить бути на піку моди.

 

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Публикация от ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ BAROCCO 🇮🇹 (@barocco_shoes.msk)

 

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Публикация от Женская обувь и одежда (@shoes_ykraina_ua)

Грубі ботинки

Моделі з «рокерською» підошвою, шипами, ремінцями та ланцюжками були популярними зимою. Весною ця тенденція збережеться.

Дивуй усіх навколо і далі ноткою зухвалості в своїх образах.

 

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Публикация от Террамаре & Терра (@terramare.ru)

 

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Публикация от (@style_by_apostyle)

Деформований каблук

Якщо ти хочеш назавжди запам’ятатись та стати справжнім креативним еталоном стилю, то варто взути на свої ніжки туфлі з деформованим каблуком.

Проте не факт, що вони будуть одними з найзручніших.

 

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Публикация от ремонт обуви сумок. “БашмачОК” (@bashmak_minsk)

 

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Публикация от ремонт обуви сумок. “БашмачОК” (@bashmak_minsk)

Тонкі ремінці

Сандалі або босоніжки на шпильці та ще й з тонкими ремінцями на жіночій ніжці виглядають максимально елегантно.

Їх можна сміливо одягати на побачення та валити на повал своєю красою всіх чоловіків.

 

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Публикация от ОБУВЬ ОДЕЖДА (@leki_shop)

Обирай, яке взуття тобі до вподоби, та дивуй своїм стилем та чудовим знанням трендів. З нашими порадами ти однозначно будеш наймоднішою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на весну 2020.

Дарина Реготун

Фото: Pixabay

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Теги: взуття, модні тренди
02.03.2020 14:10



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