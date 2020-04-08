Магнітні бурі у квітні 2020 – календар небезпечних дат

Квітень 2020 року обіцяє бути відносно спокійним у плані геомагнітних коливань.

Коли саме плануються магнітні бурі в квітні, який вплив вони чинитимуть на здоров’я та як захиститися? Дізнайся з матеріалу Ранку у Великому Місті.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на квітень

Магнітних бур у другому місяці весни буде небагато, і лише кілька з них зможуть помітно вплинути на стан здоров’я.

Решту коливань відчують тільки метеозалежні люди.

7, 10 квітня – слабкі магнітні бурі.

1, 20, 28-30 – середні магнітні буря.

18 квітня – сильна магнітна буря.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Коливання магнітного поля Землі впливають на усіх нас, втім найбільше від них страждають метеозалежні люди. Вони можуть відчути такі симптоми.

Головний біль та легке запаморочення.

Дратівливість, різкі перепади настрою.

Підвищення артеріального тиску.

Безсоння

Зниження працездатності та слабкість у тілі.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Уникай стресів, бережи свою нервову систему.

Не перевантажуй себе важкою працею, більше відпочивай.

Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.

Заміни солодку солону та жирну їжу на свіжі фрукти та овочі.

Не пий алкоголю та солодких газованих напоїв

Частіше провітрюй кімнату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятись під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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