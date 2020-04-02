Звільняють під час карантину – що робити?

Коронавірус та карантин призвели до того, що багато підприємств в Україні припинили працювати. Кількість звільнених у державі тільки зростає. Багато людей також відправляють в неоплачувані відпустки. Але як діяти, якщо ви опинились в такій ситуації?
Кого можуть та не можуть звільняти під час карантину?
В українському законодавстві зазначені непередбачувані ситуації, які стосуються звільнень працівників.
Якщо ви працюєте у сфері послуг, де є масове скупчення людей – ресторани, торгові центри, салони краси, спортзали та інші, то вас цілком законно можуть звільнити.Також по темі: Нічого зайвого: як розібрати весь мотлох на карантині Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція Зупинимо коронавірус: як кожен із нас може долучитись до боротьби з Covid-19
Проте, якщо ви медик, рятівник, правоохоронець, продавець магазину чи людина, яка може перейти на віддалений режим роботи, то тут можете відстоювати свої права у суді.
Що робити, якщо вас звільнили?
Якщо ви не належите до працівників зі сфери послуг, а вас звільнили, то варто подавати скаргу.
Але зробити це можна лише після закінчення карантину. Зараз скарги просто не будуть розглядати.
До цього ви можете проконсультуватись з юристами та зібрати всі необхідні докази та документи для відстоювання своїх прав.
Більше про те, що робити, якщо під час карантину вас безпідставно звільнили – дивіться у сюжеті рубрики Гаряча тема.
Нагадаємо, раніше ми вже піднімали тему звільнення під час карантину.
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