Звільняють під час карантину – що робити?

Коронавірус та карантин призвели до того, що багато підприємств в Україні припинили працювати. Кількість звільнених у державі тільки зростає. Багато людей також відправляють в неоплачувані відпустки. Але як діяти, якщо ви опинились в такій ситуації?

Кого можуть та не можуть звільняти під час карантину?

В українському законодавстві зазначені непередбачувані ситуації, які стосуються звільнень працівників.

Якщо ви працюєте у сфері послуг, де є масове скупчення людей – ресторани, торгові центри, салони краси, спортзали та інші, то вас цілком законно можуть звільнити.

Проте, якщо ви медик, рятівник, правоохоронець, продавець магазину чи людина, яка може перейти на віддалений режим роботи, то тут можете відстоювати свої права у суді.

Що робити, якщо вас звільнили?

Якщо ви не належите до працівників зі сфери послуг, а вас звільнили, то варто подавати скаргу.

Але зробити це можна лише після закінчення карантину. Зараз скарги просто не будуть розглядати.

До цього ви можете проконсультуватись з юристами та зібрати всі необхідні докази та документи для відстоювання своїх прав.

Більше про те, що робити, якщо під час карантину вас безпідставно звільнили – дивіться у сюжеті рубрики Гаряча тема.

Нагадаємо, раніше ми вже піднімали тему звільнення під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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