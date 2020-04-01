Зупинимо коронавірус: як кожен із нас може долучитись до боротьби з Covid-19

Коронавірус Covid-19 стрімко поширюється світом. Його вже виявлено у понад 180 країнах, а кількість хворих подолала відмітку у 860 тисяч. В Україні станом на 1 квітня виявлено 669 випадків зараження хворобою.

У цей непростий для нашої країни час вкрай важливо об’єднуватись та допомагати одне одному.

Наші колеги з сайту Факти ICTV зібрали усю корисну інформацію про те, як кожен із нас може допомогти зупинити пандемію коронавірусу в Україні.

Першочергової підтримки потребують лікарні, які наразі недостатньо обладнані апаратами, необхідними для ефективного лікування Covid-19. А також лікарі, які, ризикуючи здоров’ям і життям, працюють із пацієнтами, потенційно хворими на коронавірус.

Саме тому Українська біржа благодійності запустила збір коштів для закупівлі обладнання та засобів захисту, вкрай необхідних для боротьби з новим коронавірусом. Кожен із нас може допомогти врятувати Україну.

То як долучитись до ініціативи і чому це так важливо зробити?

Що потрібно купити?

Українська біржа благодійності збирає кошти на придбання критично необхідного медичного обладнання.

Зокрема:

монітори пацієнтів

апарати ШВЛ

автоматичні гематологічні аналізатори крові.

Це спеціальні пристрої, які дають можливість проводити дослідження клітин крові і можуть обробляти багато зразків поспіль.

А також закупити засоби захисту для медиків. У біржі підкреслюють – без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає.

– Найбільший фокус – на закупівлі засобів індивідуального захисту. Це захисні костюми, маски, рукавички, бахіли – все те, що може ізолювати лікаря від хворих пацієнтів і не переносити вірус далі, – розповідає директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал.

Для того, аби закупити необхідне, потрібно зібрати 1 954 602 грн. Якщо ми будемо байдужими, лікарі не зможуть впоратись із небезпечним вірусом, і епідемія набуде величезних масштабів.

Як допомогти?

Щоб зробити благодійний внесок на допомогу у боротьбі з коронавірусом, потрібно:

перейти на сайт Української біржі благодійності та перевести бажану суму з картки;

або відправити СМС на номер 88001, і з вашого рахунку буде списано 20 грн. (Послуга благодійної SMS доступна тільки для абонентів передплаченого мобільного зв’язку Київстар, Vodafone, lifecell та абонентів 3Mob).

Що таке Українська біржа благодійності?

Українська біржа благодійності – це незалежна загальнонаціональна соціальна інфраструктура онлайн-благодійності. На платформі розміщуються проекти зі збору коштів на різноманітні ініціативи.

Допомагати через Українську біржу благодійності – абсолютно безпечно. Адже з кожним Оператором допомоги укладається акредитаційний договір. За першого доведеного випадку нецільового використання коштів, отриманих за допомогою УББ, Оператор втрачає акредитацію.

– На нашому сайті обов’язково в кожному проекті будуть розміщені повні звіти з наданням інформації про те, що було закуплено, скільки це коштувало, куди це було передано. Це принципова позиція нашої платформи, – запевняє директор УББ.

Зараз вкрай важливо не бути байдужими. Тільки об’єднавшись та допомагаючи одне одному, ми зможемо спільними зусиллями перемогти епідемію коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.