Зірки та політики: хто з відомих людей захворів на коронавірус

Коронавірус не щадить нікого – ані пересічних громадян, ані зірок та політиків всесвітнього масштабу.

Хто з відомих людей уже захворів на китайський вірус, і як вони зараз почуваються? Ранок у Великому Місті тримає руку на пульсі подій, і вже готовий тобі всі розповісти.

Вчора, 22 березня, про зараження коронавірусною інфекцією заявив всесвітньо відомий 79-річний оперний співак Пласідо Домінго.

Засуджений за харрасмент голлівудський продюсер Вайнштейн в тюрмі також заразився коронавірусом.

Він поскаржився співробітникам в’язниці на погане самопочуття і симптоми, характерні для коронавирусу. Тест показав позитивний результат, тож зараз Вайнштейн знаходиться на карантині.

Цікаво, що екс-продюсера ізолювали з короновірусом саме в його день народження, 19 березня. У цей день йому виповнилося 68 років.

40-річна голлівудська акторка з українським корінням, яка у 2008 році зіграла дівчину Бонда, заявила про зараження коронавірусом.

Про це Ольга написала на своїй Instagram-сторінці 12 березня.

Назазі Ольга одужала та прозповіла прихильникам про перебіг хвороби.

Минулого тижня стало відомо, що на коронавірус Covid-19 захворіли 63-річний голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Рита Уілсон.

Подружжя могло заразитися в Австралії під час зйомок біографічного фільму про Елвіса Преслі від режисера База Лурмана, де знімався Хенкс.

У Тома та Рити погіршилося самопочуття, зокрема – з’явилася слабкість і біль у тілі. Також дружини Хенкса був озноб і піднялася температура.

Зірки самоізолювалися, щоб не заражати інших, розпочали лікування і наразі повністю одужали.

Коронавірус виявили вже у двох акторів культового серіалу Гра престолів.

Covid-19 підхопили виконавець ролі Тормунда Кристофер Хів’ю та Індіра Варма, яка зіграла Елларію Санд.

Інфікований коронавірусом і голлівудський актор Ідрис Ельба. Він зробив текст на Covid-19, незважаючи на те, що симптомів хвороби ще не було. І він виявився позитивним.

Одразу після коханого підхопила вірус і дружина актора Сабріна Доуру.

Я хотіла бути з ним. Це інстинкт дружини. Ти хочеш піти і подбати. Я, можливо, могла б ізолюватися в окремій кімнаті або залишитися подалі, і я впевнена, що люди приймають ці складні рішення. Але я вирішила бути з ним, – пояснила вона.

Постраждала від коронавірусу і дружина прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За його словами, привезти вірус Софі могла з Великобританії, куди вона літала напередодні.

У самого Трюдо симптомів коронавірусу наразі немає, втім він вирішив самоізолюватися на 14 днів, аби не наражати на небезпеку інших.

Позитивні результати тесту на COVID-19 – і у головного тренера лондонського «Арсеналу» Мікеля Артети.

Через це базу команди закрили. А всіх гравців, тренерів та більшість співробітників помістили на карантин.

Окрім вищеперерахованих знаменитостей, коронавірус діагностували й у інших світових політиків та спортсменів.

Маноло Габбьядіні – футболіст італійського клубу Сампдорія.

Даніель Ругані – захисник Ювентуса.

Тімо Хюберс – захисник німецької команди Ганновер 96.

Пітер Даттон – міністр внутрішніх справ Австралії.

Надін Дорріс – замміністра охорони здоров’я Великобританії.

Ірен Монтеро – іспанський міністр з питань рівності.

Також діагноз підтвердився у низки польських, французьких та іранських чиновників.

Зокрема, кілька політиків з Ірану померли через коронавірусну інфекцію.

Чимало здорових зірок і політиків проявили свідому громадянську позицію та самоізолювалися. Радимо брати з них приклад.

Змушена була піти на карантин канцлерка Німеччини Ангела Меркель після контакту із зараженою людиною. Коронавірус виявили у лікаря, який робив їй щеплення від пневмококової інфекції.

Свої службові обов’язки канцлер буде виконувати, навіть перебуваючи на карантині.

Американська співачка Леді Гага самоізолювався вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020