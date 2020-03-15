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ICTV / Ранок / Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу / 15.03.2020 10:11
15.03.2020 10:11
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Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу


Існує безліч методів, як не заразитись у транспорті. Ми розкажемо тобі, що робити, аби менше наражати себе на небезпеку.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал, який допоможе не захворіти на коронавірус. Читай, запам’ятовуй і виконуй!

Як не заразитись коронавірусом у транспорті

Враховуючи те, що в Україні ввели карантин через коронавірус, варто ретельно виконувати наші поради. Адже вони допоможуть зменшити ризик захворювання.

Отож, правило перше

Щоб покращити свій імунітет, потрібно вести здоровий спосіб життя: висипатися, займатися спортом, їсти лише здорову їжу.

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На перший погляд це здається надто простим завданням, але насправді саме ці методи дієві.

Правило друге

Якщо біля тебе чхнули, відійди від цієї людини. Звісно, не потрібно бігти з одного кінця транспорту в інший 🙂 Достатньо буде і метра.

Якщо ти помітиш у маршрутці уже хворих людей, намагайся уникати близьких контактів з ними. А краще – пройдися пішки, так безпечніше.

метро фото

Фото: Pixabay

Правило третє

Якщо є можливість, то відкрий вікна, щоб повітря не застоювалося.

Провітрювання допоможе зменшити ризик захворювання.

Правило четверте

Завжди май при собі антисептик. Ним слід очищати руки після кожної поїздки у громадському транспорті.

А ще краще, при можливості, ретельно помий руки з милом.

Якщо торкатимешся поручнів, не чіпай обличчя руками. Лише після очищення рук.

Правило п’яте

Намагайся менше користуватися телефоном, коли в дорозі, або частіше очищай його зовні.

Адже він, як і інші речі, яких ми торкаємося, збирає всі можливі бактерії.

Правило шосте

Кашляй не в руку, а у вигин ліктя або серветку.

Усіх нас вчили, що коли кашляєш, то прикриватися треба рукою. Але у транспорті такий метод не діє.

Уяви, ти покашляв у руку, а потім нею ж візьмешся за поручень. І так може зробити кожен. Неприємна ситуація, чи не так?!

маршрутка фото

Правило сьоме

Якщо відчуєш перші симптоми застуди, носи у громадському транспорті маску. Придбай в аптеці ту, яка має найвищий рівень захисту.

І пам’ятай, у транспорті більше можливостей підхопити захворювання, аніж на вулиці. Тому, якщо є можливість пройтися пішки, так і зроби.

Головне – бережи себе. Адже твоє здоров’я – понад усе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії.

Головне фото: Unsplash

Алла Гичка

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Теги: коронавірус
15.03.2020 10:11



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