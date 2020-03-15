Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу

Існує безліч методів, як не заразитись у транспорті. Ми розкажемо тобі, що робити, аби менше наражати себе на небезпеку.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал, який допоможе не захворіти на коронавірус. Читай, запам’ятовуй і виконуй!

Як не заразитись коронавірусом у транспорті

Враховуючи те, що в Україні ввели карантин через коронавірус, варто ретельно виконувати наші поради. Адже вони допоможуть зменшити ризик захворювання.

Отож, правило перше

Щоб покращити свій імунітет, потрібно вести здоровий спосіб життя: висипатися, займатися спортом, їсти лише здорову їжу.

На перший погляд це здається надто простим завданням, але насправді саме ці методи дієві.

Правило друге

Якщо біля тебе чхнули, відійди від цієї людини. Звісно, не потрібно бігти з одного кінця транспорту в інший 🙂 Достатньо буде і метра.

Якщо ти помітиш у маршрутці уже хворих людей, намагайся уникати близьких контактів з ними. А краще – пройдися пішки, так безпечніше.

Правило третє

Якщо є можливість, то відкрий вікна, щоб повітря не застоювалося.

Провітрювання допоможе зменшити ризик захворювання.

Правило четверте

Завжди май при собі антисептик. Ним слід очищати руки після кожної поїздки у громадському транспорті.

А ще краще, при можливості, ретельно помий руки з милом.

Якщо торкатимешся поручнів, не чіпай обличчя руками. Лише після очищення рук.

Правило п ’яте

Намагайся менше користуватися телефоном, коли в дорозі, або частіше очищай його зовні.

Адже він, як і інші речі, яких ми торкаємося, збирає всі можливі бактерії.

Правило шосте

Кашляй не в руку, а у вигин ліктя або серветку.

Усіх нас вчили, що коли кашляєш, то прикриватися треба рукою. Але у транспорті такий метод не діє.

Уяви, ти покашляв у руку, а потім нею ж візьмешся за поручень. І так може зробити кожен. Неприємна ситуація, чи не так?!

Правило сьоме

Якщо відчуєш перші симптоми застуди, носи у громадському транспорті маску. Придбай в аптеці ту, яка має найвищий рівень захисту.

І пам’ятай, у транспорті більше можливостей підхопити захворювання, аніж на вулиці. Тому, якщо є можливість пройтися пішки, так і зроби.

Головне – бережи себе. Адже твоє здоров’я – понад усе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії.

Головне фото: Unsplash

Алла Гичка

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