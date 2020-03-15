Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу

Існує безліч методів, як не заразитись у транспорті. Ми розкажемо тобі, що робити, аби менше наражати себе на небезпеку.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал, який допоможе не захворіти на коронавірус. Читай, запам’ятовуй і виконуй!
Як не заразитись коронавірусом у транспорті
Враховуючи те, що в Україні ввели карантин через коронавірус, варто ретельно виконувати наші поради. Адже вони допоможуть зменшити ризик захворювання.
Отож, правило перше
Щоб покращити свій імунітет, потрібно вести здоровий спосіб життя: висипатися, займатися спортом, їсти лише здорову їжу.Також по темі: Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень Коронавірус в Італії: як живеться емігрантам в ізоляції Коронавірус оголосили пандемією: що це змінює
На перший погляд це здається надто простим завданням, але насправді саме ці методи дієві.
Правило друге
Якщо біля тебе чхнули, відійди від цієї людини. Звісно, не потрібно бігти з одного кінця транспорту в інший 🙂 Достатньо буде і метра.
Якщо ти помітиш у маршрутці уже хворих людей, намагайся уникати близьких контактів з ними. А краще – пройдися пішки, так безпечніше.
Правило третє
Якщо є можливість, то відкрий вікна, щоб повітря не застоювалося.
Провітрювання допоможе зменшити ризик захворювання.
Правило четверте
Завжди май при собі антисептик. Ним слід очищати руки після кожної поїздки у громадському транспорті.
А ще краще, при можливості, ретельно помий руки з милом.
Якщо торкатимешся поручнів, не чіпай обличчя руками. Лише після очищення рук.
Правило п’яте
Намагайся менше користуватися телефоном, коли в дорозі, або частіше очищай його зовні.
Адже він, як і інші речі, яких ми торкаємося, збирає всі можливі бактерії.
Правило шосте
Кашляй не в руку, а у вигин ліктя або серветку.
Усіх нас вчили, що коли кашляєш, то прикриватися треба рукою. Але у транспорті такий метод не діє.
Уяви, ти покашляв у руку, а потім нею ж візьмешся за поручень. І так може зробити кожен. Неприємна ситуація, чи не так?!
Правило сьоме
Якщо відчуєш перші симптоми застуди, носи у громадському транспорті маску. Придбай в аптеці ту, яка має найвищий рівень захисту.
І пам’ятай, у транспорті більше можливостей підхопити захворювання, аніж на вулиці. Тому, якщо є можливість пройтися пішки, так і зроби.
Головне – бережи себе. Адже твоє здоров’я – понад усе!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії.
Головне фото: Unsplash
Алла Гичка