Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу

Як зробити захисну маску від коронавірусу вдома своїми руками? Три прості та дієві способи.

Пандемія коронавірусу Covid-19 дісталася і до України. Число хворих зростає помірними темпами.

Щоб уберегти країну від стрімкого зараження, влада робить рішучі кроки та вводить в державі карантин.

Українці дбають про власну безпеку, але інколи паніка бере гору й люди піддаються емоціям. А тому скуповують найнеобхідніше в більших масштабах, ніж потрібно.

Тому якщо ти зараз лише зібрався сходити до аптеки та купити медичну маску, то її там швидше за все не знайдеш.

Фото: Unsplash

Що ж робити в такій ситуації?

Ранок у Великому Місті допоможе тобі та розповість, як робити захисну маску своїми руками.

Як зробити захисну маску своїми руками

Марлева маска

Найпопулярніший та найпростіший варіант виготовлення захисних масок вдома.

Що тобі потрібно:

– Марля 90х60 см

– Вата 15х15, товщиною 1 см

– Ножиці

– Голка та нитка

Як виготовити:

Нам потрібно шматочок марлі 90х60 см та ще дві смужечки від неї. Це буде основа та зав’язки. На марлю кладемо шматочок вати 15х15 см, товщиною близько 1 см. Якщо вати буде менше, то шанс того, що маска тебе не захистить, буде вищим. По бокам марлі кладем дві смужки, які слугуватимуть нашими зав’язками. Загортаємо вату в марлю кілька разів. Бажано не менше 5. Беремо голку з ниткою та зшиваємо всі краї, щоб вата не випадала. Маємо готову захисну маску своїми руками.

Варто пам’ятати, що марлеві маски, так як і звичайні медичні, не можна носити більше 3 годин. Знімати їх потрібно обережно за пов’язки.

Такі маски можна використовувати повторно, але після того, як їх випрали та прогладили гарячою праскою.

Тканинна маска

Другим способом є тканинна маска. Її можна зробити досить швидко у домашніх умовах.

Що потрібно:

– Будь-яка тканина з хлопку

– Шпагат або резинка

Як виготовити:

Тканину прогладити праскою. Вирізаємо прямокутник 72х18 та ділимо його на шість однакових відрізків Відміряємо від шпагату або резинки 18-20 см Зв’язуємо два кінці, щоб утворилось коло Згортаємо маску кілька разів навколо шпагату або резинки, щоб вийшов прямокутник 12х18. Варто звернути увагу, що шпагат має лежати по краях маски. Так ти зможеш закріпити маску за вухами.

Такий захист буде менш ефектимним, ніж марлева пов’язка. Ти можеш додатково покласти всередину вату. Проте, як і всі маски, не зможеш носити її довгий час.

Обов’язково потрібно змінювати, прати та піддавати термічній обробці.

Паперова маска

Якщо в тебе немає ні марлі, ні вати, ні тканини, ти можеш зробити паперову маску. Вона захищає дещо гірше, але все одно це краще, ніж нічого.

Що потрібно:

Паперовий рушник

2 канцелярські резинки

Степлер

Як виготовити:

Складаємо паперовий рушник гармошкою Кладемо по краях резинки Скріплюємо по боках степлером, щоб все трималось. Стежимо, щоб резинки не порвались. Вигинаємо маску дугою таким чином, щоб вона змогла максимально захистити наше обличчя.

Такі маски можна носити найменше часу. Ти маєш її викинути у смітник як тільки вона намокає. Максимум її можна носити 30 хв.

Альтернатива маскам

Колишній виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запропонувала альтернативу медичним маскам.

Вона наголошує на тому, що в період поширення коронавірусу ефективними будуть респіратори.

Відео, як зробити маску своїми руками

Тепер ти знаєш, що робити, якщо в аптеці немає в наявності медичних масок. Але перш за все варто пам’ятати, що вона не захистить тебе на 100 відсотків.

Потрібно також часто мити руки, користуватись антисептиком, намагатись менше контактувати з хворими та не займатись самолікуванням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як не заразитись у транспорті.

Головне фото: Unsplash

Дарина Реготун

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