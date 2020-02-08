Суп із пива та пташиних гнізд: як раніше готували першу страву

Сьогодні в рубриці Предмет в історіях Марина Самара приготувала для вас суп. Точніше, неймовірні історії про нього. Який зв’язок між супом, пташиними гніздами, пивом та Пікассо? Дивіться далі.

Існує багато версій появи супу. Усі вони схожі в одному – варити його почали, як тільки люди навчились розводити вогнище.

Існує версія, що першою посудиною для приготування була шкіра тварин, у ній кип’ятили воду. Виходило щось на кшталт бульйону. Перший рецепт датується IV століттям нашої ери.

Суп з пташиних гнізд

У країнах Південно-Східної Азії шалено популярний суп із пташиних гнізд. Його варять із домівок салаганів. Це один із різновидів стрижів.

Вони будують гнізда за допомогою своєї слини. Тож суп виходить слизької желейної консистенції.

Один кілограм таких гнізд може коштувати більше $3 тисяч. Це приблизно 120 пташиних домівок. На цьому роблять справжній бізнес.

Знайти гнізда цих пташок у природних умовах дуже складно. Тому будують спеціальні ферми, де їх розводять.

Улюблений суп Пабла Пікассо

Відомий художник Пабло Пікассо суп зобразив на одному зі своїх полотен. У Барселоні, звідки він родом, у його улюбленому ресторані досі подають цю страву.

Це іспанський класичний холодний суп із хліба та томатів під назвою Шана Пікассо. У цьому ресторані навіть проводять туристичні екскурсії, а суп готує сам шеф-кухар.

До речі, саме томатний суп став першим, який випустили в консервних банках. Його почали робити в 1869 році.

Суп із пива

Виявляється, поїсти і попити пива можна з однієї посудини. Рецепти пивних супів є в німецькій, чеській і скандинавській кухнях. Приготування просте.

Берете пиво, додаєте обсмажене борошно, вершки та яйця. Проварюєте й охолоджуєте. Щоправда, алкоголь при кип’ятінні випаровується.

Тому можете просто все змішати в каструлі без підігріву.

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Фото: Unsplash

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