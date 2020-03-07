Модні весняні зачіски 2020 на побачення і на кожен день

Не знаєш, яку зачіску зробити цією весною та що цього сезону в трендах? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку модних зачісок, які ти зможеш зробити як на побачення, так і на кожен день.

Зачіски на весну-2020

Незвичний пучок

Розділяєш волосся на три пасма Зав’язуєш те, що посередині Переплітаєш його навколо гумки для волосся всередину кілька разів Має вийти гулька посередині та ще два пасма по бокам Перекручуєш кожне пасмо як на 4 картинці Потім обидві частини волосся ми переплітаємо навколо основи пучка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt) 1 Июл 2019 в 7:23 PDT

Зачіска з елементами плетіння

Відбираєш зверху велике пасмо волосся Розділяєш його ще на три пасма та сплітаєш горизонтальну косу З пасма, що залишилось нижче, сплітаєш ще одну косу під сплетеною Закріплюєш шпильками обидві горизонтальні коси та додаєш прикрасу за бажанням

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt) 24 Июл 2019 в 5:26 PDT

З використанням стрічок

Відбираєш біля правої скроні трохи волосся Розділяєш його на два пасма Прикріплюєш стрічку Сплітаєш з двох пасем та стрічки косичку Ту саму процедуру робиш біля лівої скроні Скріплюєш коси в один хвіст та зав’язуєш стрічкою

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PerfectHair Pro (@perfecthair__pro) 14 Дек 2019 в 4:33 PST

Романтичний хвіст

Біля правої скроні відбираєш трохи пасма Розділяєш його на три та сплітаєш косу Волосся, що залишилось, зав’язуєш у хвіст Переплітаєш отриману косу навколо хвосту та закріплюєш зачіску шпильками

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt) 22 Мар 2019 в 8:02 PDT

Об’ємна коса

Відбираєш біля обох скронь трохи волосся та зав’язуєш їх у хвіст Розділяєш волосся, що залишилось на двоє. Хвіст залишається посередині Отримуємо три пасма Кожне розділяємо на три та сплітаємо коси З трьох отриманих косичок сплітаємо одну Закріплюємо все гумкою для волосся

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вафельные картинки (@_festaaa_) 1 Мар 2019 в 3:40 PST

Тепер ти знаєш, як зачіски в трендах цієї весни. Обирай, яка тобі до смаку та дивуй всіх своїм неперевершеним виглядом.

Нагадаємо, раніше ми публікували прості зачіски на кожен день.

Реготун Дарина

Головне фото: Unsplash

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