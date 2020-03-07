Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні весняні зачіски 2020 на побачення і на кожен день / 07.03.2020 11:28
07.03.2020 11:28
Поділитися

Модні весняні зачіски 2020 на побачення і на кожен день

Фото: Unsplash

Не знаєш, яку зачіску зробити цією весною та що цього сезону в трендах? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку модних зачісок, які ти зможеш зробити як на побачення, так і на кожен день.

Зачіски на весну-2020

Незвичний пучок

  1. Розділяєш волосся на три пасма
  2. Зав’язуєш те, що посередині
  3. Переплітаєш його навколо гумки для волосся всередину кілька разів
  4. Має вийти гулька посередині та ще два пасма по бокам
  5. Перекручуєш кожне пасмо як на 4 картинці
  6. Потім обидві частини волосся ми переплітаємо навколо основи пучка

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt)

Зачіска з елементами плетіння

  1. Відбираєш зверху велике пасмо волосся
  2. Розділяєш його ще на три пасма та сплітаєш горизонтальну косу
  3. З пасма, що залишилось нижче, сплітаєш ще одну косу під сплетеною
  4. Закріплюєш шпильками обидві горизонтальні коси та додаєш прикрасу за бажанням

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt)

З використанням стрічок

  1. Відбираєш біля правої скроні трохи волосся
  2. Розділяєш його на два пасма
  3. Прикріплюєш стрічку
  4. Сплітаєш з двох пасем та стрічки косичку
  5. Ту саму процедуру робиш біля лівої скроні
  6. Скріплюєш коси в один хвіст та зав’язуєш стрічкою

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от PerfectHair Pro (@perfecthair__pro)

Також по темі: Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну Модне взуття на весну 2020: головні тренди Стильні зачіски на романтичне побачення

Романтичний хвіст

  1. Біля правої скроні відбираєш трохи пасма
  2. Розділяєш його на три та сплітаєш косу
  3. Волосся, що залишилось, зав’язуєш у хвіст
  4. Переплітаєш отриману косу навколо хвосту та закріплюєш зачіску шпильками

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt)

Об’ємна коса

  1. Відбираєш біля обох скронь трохи волосся та зав’язуєш їх у хвіст
  2. Розділяєш волосся, що залишилось на двоє. Хвіст залишається посередині
  3. Отримуємо три пасма
  4. Кожне розділяємо на три та сплітаємо коси
  5. З трьох отриманих косичок сплітаємо одну
  6. Закріплюємо все гумкою для волосся

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Вафельные картинки (@_festaaa_)

Тепер ти знаєш, як зачіски в трендах цієї весни. Обирай, яка тобі до смаку та дивуй всіх своїм неперевершеним виглядом.

Нагадаємо, раніше ми публікували прості зачіски на кожен день.

Реготун Дарина

Головне фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: весна, зачіски
07.03.2020 11:28



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати