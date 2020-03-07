Модні весняні зачіски 2020 на побачення і на кожен день

Не знаєш, яку зачіску зробити цією весною та що цього сезону в трендах? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку модних зачісок, які ти зможеш зробити як на побачення, так і на кожен день.
Зачіски на весну-2020
Незвичний пучок
- Розділяєш волосся на три пасма
- Зав’язуєш те, що посередині
- Переплітаєш його навколо гумки для волосся всередину кілька разів
- Має вийти гулька посередині та ще два пасма по бокам
- Перекручуєш кожне пасмо як на 4 картинці
- Потім обидві частини волосся ми переплітаємо навколо основи пучка
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Зачіска з елементами плетіння
- Відбираєш зверху велике пасмо волосся
- Розділяєш його ще на три пасма та сплітаєш горизонтальну косу
- З пасма, що залишилось нижче, сплітаєш ще одну косу під сплетеною
- Закріплюєш шпильками обидві горизонтальні коси та додаєш прикрасу за бажанням
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З використанням стрічок
- Відбираєш біля правої скроні трохи волосся
- Розділяєш його на два пасма
- Прикріплюєш стрічку
- Сплітаєш з двох пасем та стрічки косичку
- Ту саму процедуру робиш біля лівої скроні
- Скріплюєш коси в один хвіст та зав’язуєш стрічкою
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Романтичний хвіст
- Біля правої скроні відбираєш трохи пасма
- Розділяєш його на три та сплітаєш косу
- Волосся, що залишилось, зав’язуєш у хвіст
- Переплітаєш отриману косу навколо хвосту та закріплюєш зачіску шпильками
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Об’ємна коса
- Відбираєш біля обох скронь трохи волосся та зав’язуєш їх у хвіст
- Розділяєш волосся, що залишилось на двоє. Хвіст залишається посередині
- Отримуємо три пасма
- Кожне розділяємо на три та сплітаємо коси
- З трьох отриманих косичок сплітаємо одну
- Закріплюємо все гумкою для волосся
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Тепер ти знаєш, як зачіски в трендах цієї весни. Обирай, яка тобі до смаку та дивуй всіх своїм неперевершеним виглядом.
Нагадаємо, раніше ми публікували прості зачіски на кожен день.
Реготун Дарина
Головне фото: Unsplash