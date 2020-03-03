Шкіряна куртка: як «косуха» вплинула на долю Барака Обами

Ранок у Великому Місті зібрав цікаві факти про шкіряну куртку.

«Косуха» пережила вікову історію та приховує багато цікавинок.

Шкіряна куртка визначила майбутнє Барака Обами

Дружина колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами Мішель закохалась у нього ще в університеті.

Проте її зачарував образ не статного чоловіка в діловому костюмі, а брутального бунтаря в куртці-косусі

Мішель Обама відзначає, що коханий не вмів носити піджаки. А от шкіряна чорна куртка личила йому якнайкраще.

От як після цього не вірити в магічну силу косух?

Шкіряна куртка була елементом тортур

Хто б міг подумати, що «косуха», яка зараз доповнює образи майже всіх модників, могла бути використана для тортур?

На початку ХХ-го століття лікарні для психічнохворих відмовились від використання гамівних сорочок.

Проте все ж збереглись експонати, які були зроблені з цупкої шкіри. Такі гамівні сорочки вдягали на в’язнів.

Вони були надзвичайно незручними та шкодили шкіряному покрову людей. Такі гамівні сорочки не назвеш інакше, як справжні тортури.

«Косуха» Майкла Джексона

На початку своєї кар’єри обов’язковим елементом короля поп-музики була шкіряна куртка. Але носив він її не просто так.

Іміджмейкери помітили, що Майкл Джексон не мужньої статури. А тому порадили йому носити «косуху».

Так візуально його плечі ставали ширшими, а руки та торс збільшувались в об’ємі.

Більше – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

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Фото: Unsplash

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