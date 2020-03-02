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ICTV / Ранок / Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята / 02.03.2020 10:20
02.03.2020 10:20
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Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята


У березні 2020 на українців чекає додатковий вихідний день.

У березні року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Додатковий вихідний українці матимуть 9 березня.

Оскільки цьогоріч святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок.

Також по темі: Що подарувати коханій на 8 березня? Найкращі привітання з 8 Березня у віршах і прозі Місячний календар на березень 2020: сприятливі та несприятливі дні

А отже – українці матимуть довгий уік-енд із 7 по 9 березня і можуть планувати невеличку подорож.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди поїхати в Україні на вихідні.

Фото: Unsplash

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Теги: 8 Березня, вихідні дні
02.03.2020 10:20



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