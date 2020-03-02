Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

У березні 20 20 на українців чекає додатковий вихідний день.
У березні року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних і 21 робочий день.
Додатковий вихідний українці матимуть 9 березня.
Оскільки цьогоріч святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок.
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А отже – українці матимуть довгий уік-енд із 7 по 9 березня і можуть планувати невеличку подорож.
Нагадаємо, раніше ми розповідали,
куди поїхати в Україні на вихідні.
Фото: Unsplash
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02.03.2020 10:20
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