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ICTV Ранок 01.03.2021 16:59
01.03.2021 16:59
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Що подарувати коханій на 8 Березня: ТОП-12 ідей


Незабаром 8 березня, а отже прийшов час активної підготовки. І скільки б його не намагалися відмінити, жінки навряд чи дозволять про себе забути.

Хочеш знати, чим здивувати кохану в Міжнародний жіночий день 2021 року? Приготуйся записувати, адже варіантів буде багато.

Але для початку, 3 головні правила, які варто враховувати при виборі подарунка:

  1. Дізнайся, що вона любить.
  2. Підрахуй свій бюджет.
  3. Невід`ємний атрибут свята – квіти. Без них нікуди.

Запам’ятай! Чоловіки «міряються» автівками, а жінки — оберемками квітів.

ТОП подарунків до 8 Березня

квіти фото

Фото: Pexels

Спа-процедури для тіла

Яка жінка відмовиться від такої насолоди?!

Ти можеш обрати коханій ніжний масаж, шоколадне обгортування або ж комплекс.

Нехай вона сама обирає, з чого почати.

Фотосесія

Тут уже вибір за тобою.

Можеш, для прикладу, обрати фотосесію у стилі Love Story.

Прояви свою ніжність і покажи їй свої почуття.

Подорож

Чому б не відпочити удвох? Карантин — не перешкода, адже можна поъхати туди, куди в’їзд не обмежений.

Якщо вона любить гори, то у Карпати. Якщо море – у класичний Єгипет.

Адже в Одесу ще рано, самі знаєте. На море, звичайно, приємно дивитися, але іноді хочеться ще й похлюпатись.

закохані фото

Фото: Unsplash

Влаштуйте кіновечір

У кінотеатрах точно будуть романтичні комедії, а як ні, то і вдома можна подивитись.

Головне не так, як ви звикли.

Додайте у вечір трішки романтики.

Мереживна спідня білизна

Такий подарунок оцінить більшість жінок.

Але тут є один фактор, який потрібно врахувати, – купуй спідню білизну лише тоді, коли точно знаєш її розмір.

Адже якщо раптом прогадаєш, то повернути у магазин комплект буде неможливо.

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Аксесуари

Тут перед тобою відкривається широкий асортимент жіночих аксесуарів.

Сумка, окуляри, шовковий шарф, рюкзак, прикраси до волосся.

Романтична вечеря

Чимало жінок хотіли б стати героїнею того самого фільму, де їй влаштовують вечерю при свічках.

Можеш приготувати сам щось смачне або ж замовити їжу у кафе/ресторані.

романтична вечеря фото

Фото: Unsplash

Ласощі

Ти ж, мабуть, знаєш, яку їжу вона любить?!

Вибирай улюблені цукерки або ж придбай для неї пакет гамбургерів з McDonalds.

Подарунковий сертифікат

Цей варіант універсальний і рятує в такі моменти, коли не знаєш, що подарувати.

Головне дізнатися, який магазин її улюблений, і там придбати подарунковий сертифікат.

Прикраси

Срібло, золото, прикраси з натурального каміння чи просто те, що у її стилі.

Можна обрати сережки, браслет чи каблучку. Хоча з останнім будь обережний, раптом вона подумає, що ти їй пропозицію зібрався робити.

прикраси фото

Фото: Pexels

Ми тебе розуміємо, очі розбігаються, коли заходиш у магазин, однак чого тільки не зробиш заради коханих.

P.S Подивись на її полицю з парфумами, можливо, якийсь флакон уже закінчується. 

А насправді головне – це увага. Ти можеш дарувати своїй коханій мегадорогі подарунки, але якщо поруч тебе не буде, то навряд чи вона буде щасливою. Цінуй і оберігай тих, кого так сильно любиш.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди для чоловіків на весну 2021.

Головне фото: Unsplash

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Теги: 8 Березня
01.03.2021 16:59



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