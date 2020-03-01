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ICTV / Ранок / Модні куртки на весну 2020: головні тренди сезону / 01.03.2020 16:42
01.03.2020 16:42
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Модні куртки на весну 2020: головні тренди сезону


Модні куртки на весну 2020 дещо відрізняються від трендів попередніх років. Ти будеш приємно здивована. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди верхнього одягу. Шукай їх нижче. 

Модні куртки на весну 2020

Головні кольори сезону весна-літо: темно-оливковий, палаючий червоний, класичний синій, біскайський зелений, шафрановий, вицвілий денім, рожевий корал, апельсиновий, ніжні відтінки жовтого. 

Куртка з бахромою

Куртки з бахромою – особливий тренд цього сезону. Можеш обирати шкіряні куртки, замшеві, зроблені із замінника, з полірованої шерсті і навіть джинсові.

З такою курткою твій образ виглядатиме сміливим та стильним.

 

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Допис, поширений AM’WERKSTATT • КОЖА (@am_werkstatt)

 

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Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА и ОБУВЬ🇺🇸 (@budduvinnytsia)

Подовжена джинсова куртка

Джинсові куртки й досі лишаються незамінним атрибутом у жіночому гардеробі. Рекомендуємо тобі звернути особливу увагу на подовжені джинсові куртки у стилі унісекс.

Мода все більше наближається до одягу, який комфортно носити, коли нічого ніде не тисне. Тому ось тобі кілька фото для прикладу.

 

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Допис, поширений Жіночий Одяг| Одежда женская (@moda_m_meri)

 

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Допис, поширений Стильний одяг Україна 💙💛 (@odiag_ua)

 

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Допис, поширений Шоурум женской одежды (@wanted.ua)

 

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Допис, поширений Custom (@v_vartwear)

Яскрава шкіряна куртка 

У тебе, мабуть, уже є чорна класична «шкірянка». Але зараз мова піде про куртки у яскравих кольорах, які дозволять підкреслити твою унікальність та довершеність.

Живи яскраво, одягай те, у чому ти почуватимешся королевою.

 

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Допис, поширений Жіночий одяг, взуття, сумки (@lamode_look)

 

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Допис, поширений Anatasia Style💎 (@anastasiia_showroom)

 

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Допис, поширений onlineshowroom UA/RU👍 (@kseniuagalleryclothes)

Стьобана куртка

Стьобані куртки – універсальний верхній одяг, який зробить твій образ стильним. До того ж, вони максимально комфортні.

Зазвичай, їх роблять із водонепроникних тканин, а отже дощу можна не боятися. Коли купуватимеш стьобану куртку, врахуй свій зріст, тип фігури та гардероб.

 

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Допис, поширений Женская одежда | Иваново (@beri_wear)

 

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Допис, поширений modaclub (@modaclub_ukraine)

 

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Допис, поширений Ателье “КРАСНЫЙ КВАДРАТ” (@k_kvadrat)

Короткий бомбер

А ти знала, що куртки бомбери були створені для пілотів США? Згодом вони стали частиною повсякденного верхнього одягу.

Також по темі: Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді

Бомбери бувають трьох типів: класичні, тобто ті, що зроблені зі шкіри, стьобані та спортивні.

Зараз у моді будуть усі три види. Тож не вагайся і сміливо одягай.

 

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Допис, поширений Zara, Michael Kors, PUMA, CK (@shopper_multibrand)

 

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Допис, поширений Твій байєр Європа-Україна (@looknew.shop)

Ось так, тепер ти знаєш усі трендові куртки сезону весна 2020. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Алла Гичка

Фото: Unsplash

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Теги: Алла Гичка, весна, мода, модні тренди
01.03.2020 16:42



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