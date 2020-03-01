Модні куртки на весну 2020: головні тренди сезону

Модні куртки на весну 2020 дещо відрізняються від трендів попередніх років. Ти будеш приємно здивована. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди верхнього одягу. Шукай їх нижче.

Модні куртки на весну 2020

Головні кольори сезону весна-літо: темно-оливковий, палаючий червоний, класичний синій, біскайський зелений, шафрановий, вицвілий денім, рожевий корал, апельсиновий, ніжні відтінки жовтого.

Куртка з бахромою

Куртки з бахромою – особливий тренд цього сезону. Можеш обирати шкіряні куртки, замшеві, зроблені із замінника, з полірованої шерсті і навіть джинсові.

З такою курткою твій образ виглядатиме сміливим та стильним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AM’WERKSTATT • КОЖА (@am_werkstatt) 24 Сер 2019 р. о 7:39 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА и ОБУВЬ🇺🇸 (@budduvinnytsia) 2 Лют 2020 р. о 8:31 PST

Подовжена джинсова куртка

Джинсові куртки й досі лишаються незамінним атрибутом у жіночому гардеробі. Рекомендуємо тобі звернути особливу увагу на подовжені джинсові куртки у стилі унісекс.

Мода все більше наближається до одягу, який комфортно носити, коли нічого ніде не тисне. Тому ось тобі кілька фото для прикладу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Жіночий Одяг| Одежда женская (@moda_m_meri) 12 Чер 2019 р. о 11:58 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Стильний одяг Україна 💙💛 (@odiag_ua) 8 Вер 2019 р. о 3:19 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Шоурум женской одежды (@wanted.ua) 25 Вер 2017 р. о 11:17 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Custom (@v_vartwear) 9 Вер 2019 р. о 12:48 PDT

Яскрава шкіряна куртка

У тебе, мабуть, уже є чорна класична «шкірянка». Але зараз мова піде про куртки у яскравих кольорах, які дозволять підкреслити твою унікальність та довершеність.

Живи яскраво, одягай те, у чому ти почуватимешся королевою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Жіночий одяг, взуття, сумки (@lamode_look) 6 Лют 2020 р. о 11:13 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anatasia Style💎 (@anastasiia_showroom) 8 Січ 2019 р. о 4:45 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений onlineshowroom UA/RU👍 (@kseniuagalleryclothes) 21 Лют 2020 р. о 8:44 PST

Стьобана куртка

Стьобані куртки – універсальний верхній одяг, який зробить твій образ стильним. До того ж, вони максимально комфортні.

Зазвичай, їх роблять із водонепроникних тканин, а отже дощу можна не боятися. Коли купуватимеш стьобану куртку, врахуй свій зріст, тип фігури та гардероб.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Женская одежда | Иваново (@beri_wear) 18 Лют 2020 р. о 2:04 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений modaclub (@modaclub_ukraine) 12 Бер 2019 р. о 3:56 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ателье “КРАСНЫЙ КВАДРАТ” (@k_kvadrat) 13 Лис 2018 р. о 12:12 PST

Короткий бомбер

А ти знала, що куртки бомбери були створені для пілотів США? Згодом вони стали частиною повсякденного верхнього одягу.

Бомбери бувають трьох типів: класичні, тобто ті, що зроблені зі шкіри, стьобані та спортивні.

Зараз у моді будуть усі три види. Тож не вагайся і сміливо одягай.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zara, Michael Kors, PUMA, CK (@shopper_multibrand) 24 Лют 2020 р. о 12:00 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Твій байєр Європа-Україна (@looknew.shop) 22 Лют 2020 р. о 8:39 PST

Ось так, тепер ти знаєш усі трендові куртки сезону весна 2020. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Алла Гичка

Фото: Unsplash

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