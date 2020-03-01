Модні куртки на весну 2020: головні тренди сезону

Модні куртки на весну 2020 дещо відрізняються від трендів попередніх років. Ти будеш приємно здивована. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди верхнього одягу. Шукай їх нижче.
Модні куртки на весну 2020
Головні кольори сезону весна-літо: темно-оливковий, палаючий червоний, класичний синій, біскайський зелений, шафрановий, вицвілий денім, рожевий корал, апельсиновий, ніжні відтінки жовтого.
Куртка з бахромою
Куртки з бахромою – особливий тренд цього сезону. Можеш обирати шкіряні куртки, замшеві, зроблені із замінника, з полірованої шерсті і навіть джинсові.
З такою курткою твій образ виглядатиме сміливим та стильним.
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Подовжена джинсова куртка
Джинсові куртки й досі лишаються незамінним атрибутом у жіночому гардеробі. Рекомендуємо тобі звернути особливу увагу на подовжені джинсові куртки у стилі унісекс.
Мода все більше наближається до одягу, який комфортно носити, коли нічого ніде не тисне. Тому ось тобі кілька фото для прикладу.
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Яскрава шкіряна куртка
У тебе, мабуть, уже є чорна класична «шкірянка». Але зараз мова піде про куртки у яскравих кольорах, які дозволять підкреслити твою унікальність та довершеність.
Живи яскраво, одягай те, у чому ти почуватимешся королевою.
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Стьобана куртка
Стьобані куртки – універсальний верхній одяг, який зробить твій образ стильним. До того ж, вони максимально комфортні.
Зазвичай, їх роблять із водонепроникних тканин, а отже дощу можна не боятися. Коли купуватимеш стьобану куртку, врахуй свій зріст, тип фігури та гардероб.
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Короткий бомбер
А ти знала, що куртки бомбери були створені для пілотів США? Згодом вони стали частиною повсякденного верхнього одягу.Також по темі: Сумки на весну 2020: головні модні тренди – фото Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді
Бомбери бувають трьох типів: класичні, тобто ті, що зроблені зі шкіри, стьобані та спортивні.
Зараз у моді будуть усі три види. Тож не вагайся і сміливо одягай.
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Ось так, тепер ти знаєш усі трендові куртки сезону весна 2020. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.
Алла Гичка
Фото: Unsplash