Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року

Ukrainian Fashion Week 2020 має чим здивувати. Якщо ти слідкуєш за модними тенденціями, тоді обов’язково читай матеріал від Ранку у Великому Місті.
Модні тренди 2020
Колір року
Популярний український дизайнер Андре Тан наголосив, що колір цього року електрик, тобто синій у поєднанні з сірим відтінком або голубувато-синій.
Цей колір був особливо популярний наприкінці XIX та на початку ХХ століть. Тож не дарма кажуть, що мода повертається.
Піджаки 70-х
Цього року в моді будуть піджаки 70-х із плечиками та широкими комірами.
Такий фасон одягу створений для того, щоб привернути увагу до верхньої частини тіла та візуально зменшити нижню.
Сукні з атласу, вовни та шифону
Ніжна, витончена, легка – саме такий ефект створюють сукні, зроблені з атласу з доповненням шифону.
Акцент у колекції віддається на верхню частину тіла. Тканина облягає таким чином, щоб підкреслити жіночність.
Такі сукні розкішно будуть виглядати, навіть якщо вдягнути його в холодну пору року, а поверх накинути пальто.
Одяг із екозамши та екошкіри
Головний акцент цього сезону на якісному одязі з екоматеріалів, які довгий час будуть служити своєму власнику/ці і не спричинять шкоди природі.
Українські дизайнери показали, як правильно носити одяг із цих тканин. Особливу увагу зверни на подовжені сукні з закритим верхом на кнопках.
Головне!
Незамінним атрибутом до будь-якого модного образу стане широкий пояс, який допоможе окреслити талію.
Одяг на контрастах
Не бійся поєднувати яскраві кольори. Щоб виділитися з-поміж натовпу і проявити свій унікальний стиль, достатньо буде одягнути те, що б не одягнув інший.Також по темі: Сумки на зиму 2020: головні модні тренди сезону Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно Модні шапки 2020: головні зимові тренди
Екстравагантно будуть виглядати поєднання жовтого кольору з чорним, жовтого з лавандовим, колір даманської троянди з красногарячим, кораловим та іншими відтінками червоного.
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DESALI
KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES
KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES
KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES
KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES
DESALI
Мода на джинси
Що стосується моди на джинси, то від тих, що з дірками, варто відмовитись. Це тренд минулого сезону, який цього року вже неактуальний.
Дизайнери рекомендують у 2020 році одягати штани з високою посадкою.
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KSENIASCHNAIDER
KSENIASCHNAIDER
BE SUSTAINABLE
BE SUSTAINABLE
BE SUSTAINABLE
BE SUSTAINABLE
BE SUSTAINABLE
Брюки
Відтепер у моді вінтаж! Трендом 2020 стали розширені донизу брюки зі стрілками. Це той одяг, який пасуватиме кожному, незалежно від типу фігури.
Штани-кльош варто носити з однотонними сорочками, топами, блузами, а ще піджаками.
Що ж, красуне, тепер ти знаєш усе про модні тренди 2020. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Куніс.
Алла Гичка