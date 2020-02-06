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ICTV / Ранок / Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 06.02.2020 18:29
06.02.2020 18:29
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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року

Фото: fashionweek

Ukrainian Fashion Week 2020 має чим здивувати. Якщо ти слідкуєш за модними тенденціями, тоді обов’язково читай матеріал від Ранку у Великому Місті.

Модні тренди 2020

Колір року

Популярний український дизайнер Андре Тан наголосив, що колір цього року електрик, тобто синій у поєднанні з сірим відтінком або голубувато-синій.

Цей колір був особливо популярний наприкінці XIX та на початку ХХ століть. Тож не дарма кажуть, що мода повертається.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 7 фотографій

Піджаки 70-х

Цього року в моді будуть піджаки 70-х із плечиками та широкими комірами.

Такий фасон одягу створений для того, щоб привернути увагу до верхньої частини тіла та візуально зменшити нижню.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 6 фотографій

Сукні з атласу, вовни та шифону

Ніжна, витончена, легка – саме такий ефект створюють сукні, зроблені з атласу з доповненням шифону.

Акцент у колекції віддається на верхню частину тіла. Тканина облягає таким чином, щоб підкреслити жіночність.

Такі сукні розкішно будуть виглядати, навіть якщо вдягнути його в холодну пору року, а поверх накинути пальто.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 7 фотографій

Одяг із екозамши та екошкіри

Головний акцент цього сезону на якісному одязі з екоматеріалів, які довгий час будуть служити своєму власнику/ці і не спричинять шкоди природі.

Українські дизайнери показали, як правильно носити одяг із цих тканин. Особливу увагу зверни на подовжені сукні з закритим верхом на кнопках.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 6 фотографій

Головне! 

Незамінним атрибутом до будь-якого модного образу стане широкий пояс, який допоможе окреслити талію.

Одяг на контрастах

Не бійся поєднувати яскраві кольори. Щоб виділитися з-поміж натовпу і проявити свій унікальний стиль, достатньо буде одягнути те, що б не одягнув інший.

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Екстравагантно будуть виглядати поєднання жовтого кольору з чорним, жовтого з лавандовим, колір даманської троянди з красногарячим, кораловим та іншими відтінками червоного.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 6 фотографій

Мода на джинси

Що стосується моди на джинси, то від тих, що з дірками, варто відмовитись. Це тренд минулого сезону, який цього року вже неактуальний.

Дизайнери рекомендують у 2020 році одягати штани з високою посадкою.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 7 фотографій

Брюки

Відтепер у моді вінтаж! Трендом 2020 стали розширені донизу брюки зі стрілками. Це той одяг, який пасуватиме кожному, незалежно від типу фігури.

Штани-кльош варто носити з однотонними сорочками, топами, блузами, а ще піджаками.

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Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року / 3 фотографії

Що ж, красуне, тепер ти знаєш усе про модні тренди 2020. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Куніс.

Алла Гичка

 

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, Алла Гичка, модні тренди
06.02.2020 18:29



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