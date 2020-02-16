Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді

Незабаром весна, а отже прийшов час вибирати модні шапки. Ранок у Великому Місті знає, що буде у тренді. Читай далі.

Модні шапки на весну 2020

Капелюшки

Не здивована? А й правда, цей стиль давно був у моді, але цього року буде користуватися з-поміж красунь неабиякою популярністю.

Саме класичні капелюхи стануть ідеальним доповненням до твого образу і допоможуть підкреслити жіночність.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кепи Картузы Шляпы (@palmy.com.ua) 3 Лют 2020 р. о 9:10 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ▫️HATS ▫️BAGS ▫️ACCESSORIES (@to_be_withlove) 25 Січ 2020 р. о 1:31 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Шапки Шляпы Украина (@hatter.store) 6 Жов 2019 р. о 11:05 PDT

Берети

Історія беретів почалася ще з Середньовіччя, а зараз вони набувають шаленої популярності, як щоденний аксесуар.

У моді 2020 року берети як фабричної в’язки, так і пошиті з легкої тканини чи навіть екошкіри.

Особливу увагу зверни останню модель. Адже модельєри заявили, що цього року в моді речі, створені з тканин, які не нашкодять природі, а екошкіра – те, що треба.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Шапки Шляпы Украина (@hatter.store) 28 Січ 2020 р. о 11:10 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Настя Филиппова🦊 (@chanterelle16) 13 Лют 2020 р. о 9:41 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TASHA (@petranato) 13 Лют 2020 р. о 10:39 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HATS (@cappello__boutique) 12 Лют 2020 р. о 2:58 PST

Шапка «відро» з м’яких матеріалів

Шапка «відро» – це не лише літній варіант, як тобі могло здаватися раніше.

І хоч вони пасуватимуть більше до повсякденного стилю одягу, аніж до суконь, проте, з іншого боку, а хто тобі забороняє експериментувати?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТЕПЛОТА▫️hats▫️ accessories▫️ (@teplota_u) 12 Січ 2020 р. о 12:47 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фуражки Кеппи Панамы Броши (@hats_caps_) 12 Лют 2020 р. о 10:47 PST

Фуражка

Фуражка є одним із основних трендів весни 2020 року.

Вона ідеально пасуватиме під будь-який повсякденний образ, але не перестарайся з нарядами.

Щоб виглядати стильно, не обов’язково надягати на себе все, що є дома у шафі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Магазин жіночого одягу (@becolor.ua) 10 Лют 2020 р. о 12:27 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | МОДНЫЙ ШКАF (@o1ne.ru) 14 Лют 2020 р. о 1:16 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПРЯМОЙ ПОСТАВЩИК ЖЕНСКОГО (@yagodka_malina_shop) 1 Лют 2020 р. о 5:50 PST

Бейсболки

Зроби акцент на своєму стилі за допомогою бейсболки. Раніше вони були просто частиною спортивної форми бейсболістів, а зараз стали модним аксесуаром, який можна одягати не лише під спортивний одяг. Ось тобі кілька прикладів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AnnaSun — ВСЕГДА С ТОБОЙ 🌏 (@annasun.ua) 23 Бер 2019 р. о 5:02 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aviamen (@aviamen.by) 6 Лют 2020 р. о 12:25 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SUPPLIER TOPI MURAH (@virgocaps) 12 Лют 2020 р. о 5:44 PST

Тепер ти знаєш, які шапки будуть в моді весною 2020 року. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на зиму.

Алла Гичка

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