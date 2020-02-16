Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді

Незабаром весна, а отже прийшов час вибирати модні шапки. Ранок у Великому Місті знає, що буде у тренді. Читай далі.
Модні шапки на весну 2020
Капелюшки
Не здивована? А й правда, цей стиль давно був у моді, але цього року буде користуватися з-поміж красунь неабиякою популярністю.
Саме класичні капелюхи стануть ідеальним доповненням до твого образу і допоможуть підкреслити жіночність.
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Берети
Історія беретів почалася ще з Середньовіччя, а зараз вони набувають шаленої популярності, як щоденний аксесуар.
У моді 2020 року берети як фабричної в’язки, так і пошиті з легкої тканини чи навіть екошкіри.
Особливу увагу зверни останню модель. Адже модельєри заявили, що цього року в моді речі, створені з тканин, які не нашкодять природі, а екошкіра – те, що треба.
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Шапка «відро» з м’яких матеріалів
Шапка «відро» – це не лише літній варіант, як тобі могло здаватися раніше.
І хоч вони пасуватимуть більше до повсякденного стилю одягу, аніж до суконь, проте, з іншого боку, а хто тобі забороняє експериментувати?
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Фуражка
Фуражка є одним із основних трендів весни 2020 року.
Вона ідеально пасуватиме під будь-який повсякденний образ, але не перестарайся з нарядами.Також по темі: Ukrainian Fashion Week 2020: модні тренди року Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель Модний зимовий манікюр 2020: найкращі ідеї - ФОТО
Щоб виглядати стильно, не обов’язково надягати на себе все, що є дома у шафі.
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Бейсболки
Зроби акцент на своєму стилі за допомогою бейсболки. Раніше вони були просто частиною спортивної форми бейсболістів, а зараз стали модним аксесуаром, який можна одягати не лише під спортивний одяг. Ось тобі кілька прикладів.
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Тепер ти знаєш, які шапки будуть в моді весною 2020 року. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на зиму.
Алла Гичка