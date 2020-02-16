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ICTV / Ранок / Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді / 16.02.2020 10:15
16.02.2020 10:15
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Модні шапки на весну 2020 – що буде у тренді


Незабаром весна, а отже прийшов час вибирати модні шапки. Ранок у Великому Місті знає, що буде у тренді. Читай далі.

Модні шапки на весну 2020

Капелюшки

Не здивована? А й правда, цей стиль давно був у моді, але цього року буде користуватися з-поміж красунь неабиякою популярністю.

Саме класичні капелюхи стануть ідеальним доповненням до твого образу і допоможуть підкреслити жіночність.

 

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Допис, поширений Кепи Картузы Шляпы (@palmy.com.ua)

 

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Допис, поширений ▫️HATS ▫️BAGS ▫️ACCESSORIES (@to_be_withlove)

 

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Допис, поширений Шапки Шляпы Украина (@hatter.store)

Берети

Історія беретів почалася ще з Середньовіччя, а зараз вони набувають шаленої популярності, як щоденний аксесуар.

У моді 2020 року берети як фабричної в’язки, так і пошиті з легкої тканини чи навіть екошкіри.

Особливу увагу зверни останню модель. Адже модельєри заявили, що цього року в моді речі, створені з тканин, які не нашкодять природі, а екошкіра – те, що треба.

 

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Допис, поширений Шапки Шляпы Украина (@hatter.store)

 

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Допис, поширений Настя Филиппова🦊 (@chanterelle16)

 

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Допис, поширений TASHA (@petranato)

 

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Допис, поширений HATS (@cappello__boutique)

Шапка «відро» з м’яких матеріалів

Шапка «відро» – це не лише літній варіант, як тобі могло здаватися раніше.

І хоч вони пасуватимуть більше до повсякденного стилю одягу, аніж до суконь, проте, з іншого боку, а хто тобі забороняє експериментувати?

 

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Допис, поширений ТЕПЛОТА▫️hats▫️ accessories▫️ (@teplota_u)

 

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Допис, поширений Фуражки Кеппи Панамы Броши (@hats_caps_)

Фуражка

Фуражка є одним із основних трендів весни 2020 року.

Вона ідеально пасуватиме під будь-який повсякденний образ, але не перестарайся з нарядами.

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Щоб виглядати стильно, не обов’язково надягати на себе все, що є дома у шафі.

 

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Допис, поширений Магазин жіночого одягу (@becolor.ua)

 

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Допис, поширений ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | МОДНЫЙ ШКАF (@o1ne.ru)

 

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Допис, поширений ПРЯМОЙ ПОСТАВЩИК ЖЕНСКОГО (@yagodka_malina_shop)

Бейсболки

Зроби акцент на своєму стилі за допомогою бейсболки. Раніше вони були просто частиною спортивної форми бейсболістів, а зараз стали модним аксесуаром, який можна одягати не лише під спортивний одяг. Ось тобі кілька прикладів.

 

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Допис, поширений AnnaSun — ВСЕГДА С ТОБОЙ 🌏 (@annasun.ua)

 

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Допис, поширений Aviamen (@aviamen.by)

 

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Допис, поширений SUPPLIER TOPI MURAH (@virgocaps)

Тепер ти знаєш, які шапки будуть в моді весною 2020 року. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на зиму.

Алла Гичка

 

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Теги: Алла Гичка, мода, шапки
16.02.2020 10:15



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