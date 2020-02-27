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ICTV / Ранок / Магнітні бурі у березні 2020 – календар небезпечних дат / 27.02.2020 16:11
27.02.2020 16:11
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Магнітні бурі у березні 2020 – календар небезпечних дат


У березні 2020 року Україну накриє декілька магнітних бур, проте лише 3 з них будуть доволі потужними. Решту коливань зможуть відчути тільки метеозалежні люди.

Коли саме ми відчуємо геомагнітні коливання, як вони впливають на здоров’я людини та як вберегтися від шкідливого впливу магнітних бур? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на березень

У березні 2020 року в Україні планується чимало магнітних бур, проте хвилюватися не варто: більшість із них будуть незначними, тож не матимуть особливого впливу на наш психологічний і фізичний стан.

6, 17, 18, 19, 20, 23 і 25 березня – слабкі магнітні бурі.

13, 16, 19, 21, 22, 28 березня – середня магнітна буря.

5, 24 і 31 березня – сильні магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі впливають на усіх, але найбільше від них страждають метеозалежні люди. Вони можуть мати такі симптоми.

  • Головний біль.
  • Сонливість
  • Дратівливість, перепади настрою.
  • Зниження працездатності та загальна слабкість.
  • Підвищення артеріального тиску.
  • Біль у суглобах.

Як захиститися від впливу магнітних бур

  • Уникай стресів та намагайся якомога менше нервувати.
  • Пий мінімум 1,5-2 літри чистої води на день.
  • Не перевантажуй себе важкою фізичною роботою, краще влаштуй собі релакс.
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  • Виключи з раціону солодку солону та жирну їжу, заміни її на фрукти та овочі.
  • Відмовся від алкоголю та газованих напоїв на користь чистої води та соків.
  • Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день та частіше провітрюй кімнату.
  • Прийми ванну з ефірним маслом м’яти, бергамоту або лаванди.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на березень 2020.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
27.02.2020 16:11



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