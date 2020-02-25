Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

У березні 2020 на українців чекає додатковий вихідний день.

У березні року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Додатковий вихідний українці матимуть 9 березня.

Оскільки цьогоріч святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок.

А отже – українці матимуть довгий уік-енд із 7 по 9 березня і можуть планувати невеличку подорож.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди поїхати в Україні на вихідні.

Фото: Unsplash

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