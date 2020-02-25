Нами маніпулюють: як розпізнати фейк

У соцмережах та ЗМІ розповсюджують фейки. Як можна розпізнати брехню та не піддатись на маніпуляцію.

Проблему з протестами людей у Нових Санжарах експерти пояснюють поширенням та впливу фейків.

Тому важливо розпізнавати брехливу та маніпулятивну інформацію.

Як розпізнати фейк

Екперти радять користуватись простими правилами, які допоможуть вам зберегти критичне мислення.

Перш за все, в онлайн ЗМІ варто звертати увагу на рейтинг дотримання журналістських стандартів. Не потрібно довіряти виданням, які вже запідозрювали у розповсюдженні брехні.

Також фейки можуть публікувати в соціальних мережах. Тут на вас чатуватимуть боти.

Такі сторінки в соцмережах не ведуть реальні люди. Вони не пишуть особисті повідомлення, публікують провокативні коментарі та намагаються схилити вас до хибної думки.

Окрім того, звертайте увагу на власників ЗМІ. Адже тут буде подаватись інформація, яка вигідна саме їм.

Також дуже часто для вдалої маніпуляції використовують наші емоції. Це дозволяє впливати на людей та змушувати їх діяти швидко та безрозсудно.

Ще одним типовим прийомом маніпуляції є історія жертви. Людина пише в соцмережах жахливу та надзвичайно несправедливу ситуацію, яка склалась саме з нею.

Читачі їй довіряють. Проте не факт, що ця історія не була фейком і на вас не намагаються повпливати.

Брехня, пропаганда та маніпуляція стала частиною нашого життя. Але ми можемо протистояти цьому.

Варто лише бути уважним, більше аналізувати та критично мислити. Тоді на нас важче буде впливати та менше ставатиметься неприємних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як російські ЗМІ розповсюджують фейки про Україну.

Фото: Pixabay

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