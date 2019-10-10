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ICTV / Ранок / Лара Фабіан в Україні – найкращі хіти легендарної співачки / 10.10.2019 15:11
10.10.2019 15:11
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Лара Фабіан в Україні – найкращі хіти легендарної співачки

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У столицю України з грандіозним шоу завітає улюблениця мільйонів – співачка Лара Фабіан.


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Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial)

Світові хіти Je t’aime, Adagio, Tu es mon autre, I Will Love Again, а також пісні з нового альбому Papillon прозвучать у Палаці Україна вже 19 і 20 жовтня.

Я вирушаю в турне, в якому буде близько 50 країн, на честь мого 50-річчя. Хоча для мене це не більше, ніж цифра. Чесно кажучи, я вже звикла думати, що мені 50, хоча і відчуваю себе десь на 30. У фізичному плані я ще не відчуваю себе жінкою п’ятдесяти років … А ось через 60-річчя мені, напевно, доведеться понервувати.


Представниця від Люксембургу на Євробаченні-1988, де вона зайняла почесне четверте місце з піснею Croire, активно слідкує за національними відборами по всьому світу, а також допомагає молодим артистам знаходити свій шлях до професійного становлення.


Пісня ‘Si tu m’aimes, виконана Ларою португальською мовою, стала саундтреком до серіалу Клон, яким у 2000-ні роки захоплювались мільйони українців.

30 років на сцені! У це так складно повірити!


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Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial)

Унікальна атмосфера, ангельський голос – радимо не пропустити шоу!   Також по темі: Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см  

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Теги: Лара Фабиан
10.10.2019 15:11
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