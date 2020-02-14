В Україні почали з’являтися «розумні» села. Що таке Smart village

Сучасні платіжні технології роблять розумними не лише міста-гіганти. Селище Волоське на Дніпропетровщині – яскраве цьому підтвердження.

Саме тут розпочався безготівковий експеримент «Розумне село». Жителі отримали доступ до банківських послуг, та змогли повністю відчути переваги безготівкового способу життя

Про те, як Волоське перетворилося на розумне село, і поговоримо сьогодні.

«Експеримент почався у 2018 році, за підтримки Mastercard. Мешканці села Волоське на власному досвіді дізналися, що таке безготівкові розрахунки. … Встановили банкомат та термінали самообслуговування, а також POS-термінали в усіх магазинах. Люди отримали можливість отримувати зарплатню на картку, а не виїжджати в місто, тим самим заощаджувати свій час та кошти на проїзд», – говорить керівник департаменту E-Commerce проектів Приватбанк Христина Кармазіна.

«Наша місія – це світ без готівки, тому інноваційні платіжні рішення повинні розвиватися не лише у великих містах, але й всюди по Україні, тому що вони несуть швидкість, безпечність для кожного українця. Результати цього пілотного проекту зі створення першого смарт-села в Україні свідчать, що в Україні спільними зусиллями територіальні громади та бізнес готові впроваджувати безготівкові розрахунки. А це є необхідною умовою для включення у фінансову систему тих, хто зараз залишається поза нею», – зазначає директор з розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков.

Ми всі звикли до розрахунків банківською карткою. І для жителів Волоського отримання пенсій чи виплат на картку – справа звична.

А от використання картки у школі стало новиною і для учнів, і для їх батьків.

Зараз за допомогою картки відбувається контроль відвідуваності. При вході і виході із навчального закладу учень сканує свою картку, а батьки отримують повідомлення про вхід та вихід дитини зі школи. Також ці дані допомагають сформувати кількість порцій у шкільній їдальні.

«Смарт школа – один із основних напрямів подальшого розвитку цього проекту. Оскільки дуже важливо залучати до сучасних технологій та банкінгу дітей, тому що саме діти найбільш активно сприймають новації та стають провідниками Cashless у власних родинах», – підкреслює керівник прес-центру Приватбанк Олег Серга.

Встановлення терміналів у магазинах, боксів самообслуговування, турнікетів у школі – це перші кроки до осучаснення села.

Такі масштабні ідеї показують, що села розвиваються та стають більш сучасними та комфортними для життя. Що особливо важливо, оскільки, за статистикою, майже чверть населення України проживає у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Smart city в Україні.

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