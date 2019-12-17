Сучасні способи оплати: як платити смарт-годинниками та браслетами

Картка і телефон – не єдині платіжні інструменти. Так звані носимі пристрої (наприклад, годинники чи браслети), які раніше обмежувалися простими завданнями (час, вимір кроків і пульсу), тепер завдяки наявності NFC-чипа теж перетворюються на зручний і безпечний інструмент для оплат.

«Наші дослідження європейського ринку показують, що три з чотирьох користувачів хотіли б використовувати такі пристрої для здійснення NFC-оплат у торгових підприємствах. Також нами виявлено що до кінця наступного року до 60% всіх вироблених носимих пристроїв будуть оснащені такою функцією», – говорить директор з розвитку бізнесу MasterСard в Україні Юрій Бахтін.

Серед носимих пристроїв, уже доступних в Україні, – смарт-годинники з Apple Pay та смарт-годинники із фітнес-функціоналом Garmin Pay

При цьому, українці легко переходять на нові способи оплат – за данними MasterСard, Україна увійшла в ТОП-10 європейського рейтингу країн за кількістю платежів носимими пристроями.

Експерти переконують, що така популярність пов’язана зі зручністю та безпечністю оплат носимими пристроями для користувачів.

Як користуватися?

Для того, аби завантажити картку для Apple Pay, треба зайти в додаток у смартфоні, який відповідає за налаштування смарт-годинника. Далі заходите в розділ із налаштуваннями карт. Там є пункт «додати картку», вам треба ввести дані картки та ознайомитися з правилами користування. Якщо ви погоджуєтеся – тиснете підтвердження і можете користуватися.

Експерти переконані, що NFC-розрахунки носимими пристроями – це дійсно зручно та безпечно. Україна уже входить в ТОП країн за кількістю подібних оплат. А чим саме технології будуть нас дивувати далі, покаже час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захищені онлайн-транзакції.

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