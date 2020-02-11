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ICTV / Ранок / Smart сity: безготівковий стиль життя стає трендом в Україні / 11.02.2020 16:27
11.02.2020 16:27
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Smart сity: безготівковий стиль життя стає трендом в Україні


Сьогодні буквально все стає «розумним» – навіть годинники та фітнес-браслети. І цей тренд не оминув міста.

Головне завдання «розумного міста» – завдяки технологіям покращити життя містян та створити комфортне середовище для роботи і відпочинку.

І сьогодні ми поговоримо про те, як саме інновації та платіжні технології вже роблять українські міста більш «розумними» та полегшують життя звичайним українцям.

Smart Київ

Ще 5 років тому Київ став 5-м містом у світі, де безконтактною карткою можна заплатити за проїзд у метро прямо на турнікеті.

«У рамках концепції розумного міста безконтактні технології впроваджуються там, де дуже важлива швидкість, безпечність та зручність платежів. Ми бачимо, що безконтактні оплати в громадському транспорті стають невід’ємною частиною нашого життя, і київський метрополітен підтверджує цей факт, з моменту запуску було більш ніж 100 мільйонів безконтактних транзакцій», – говорить директор з розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков.

Але на жовтих турнікетах у київському метро все не закінчується.

Сьогодні безконтактно можна сплатити і за проїзд у наземному транспорті Києва – фунікулері, швидкісному трамваї, міській електричці та ін.

Паралельно аналогічні можливості почали з’являтися і в інших містах – Львові, Одесі, Івано-Франківську та інших містах.

Сьогодні це різні способи оплати – безпосередньо на турнікеті, валідаторі карткою або гаджетом з NFC, або ж за допомогою QR-коду.

Також по темі: Сучасні способи оплати: як платити смарт-годинниками та браслетами Кеш чи карта? Плюси та мінуси безготівкової оплати Українських школярів навчають фінансовій грамотності: де і як?

«Безготівкові оплати в транспорті допомагають не лише мешканцям та гостям міста, адже їм не потрібно оформлювати додаткові картки або купувати квитки в якихось особливих терміналах. Але і владі міста та власникам автопарку, оскільки система обліку пасажирів та оплата за проїзд робить усю транспортну систему прозорою», – пояснює керівник департаменту E-Commerce проектів Приватбанк Христина Кармазіна.

Окрім транспорту, елементами «розумного міста» стають парковки та заправки, де можна розраховуватися, навіть не виходячи з машини.

Які платіжні технології полегшують життя

Цікаво, а де ще платіжні технології полегшують життя у місті?

«За останніх 5 років в Україні було реалізовано багато смарт-сіті проектів, завдяки яким технологія безконтактних розрахунків стала доступною під час фестивалів в інших торгових точках. Наприклад, впізнавані жовті турнікети вже з’явилися на вході в парк Софіївка в Умані, столичному зоопарку та Ботанічному саду та інших місцях для відпочинку», – зазначив директор з розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков.

Дійсно, безготівковий стиль життя стає трендом в Україні, а технології створюють для цього всі можливості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо потрібна дитяча банківська картка.

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Теги: MasterCard, Приватбанк
11.02.2020 16:27



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