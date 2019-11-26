Для оплат телефоном потрібен смартфон, що підтримує технологію NFC і має вбудований чип.
У смартфонів Apple оплата з NFC доступна для iPhone, починаючи з 6 покоління.Також по темі: Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі Кеш чи карта? Плюси та мінуси безготівкової оплати Бюджет України 2020: які зарплати та пенсії чекають на українців
Щоб навчити телефон “платити”, потрібно:
- Відкрити потрібний додаток
- Клікнути на картку та іконку Google Pay та Apple Pay
- Підтвердити підключення картки
Ви можете підключати до цифрових гаманців будь які ваші картки, визначати одну основну з них, чи перед оплатою вибирати, з якої картки оплачувати.
А от наскільки безпечні безконтактні платежі, дивіться в сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси та мінуси безготівкової оплати.
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