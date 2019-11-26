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ICTV / Ранок / Наскільки безпечні безконтактні платежі / 26.11.2019 15:20
26.11.2019 15:20
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Наскільки безпечні безконтактні платежі

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Для оплат телефоном потрібен смартфон, що підтримує технологію NFC і має вбудований чип.

NFC — безконтактна технологія для передачі даних на короткі відстані.
Зрозуміти чи підтримує саме ваш телефон безконтактні платежі, дуже просто. Для телефонів на Android потрібно відкрити додаток Налаштування, та знайти налаштування функції NFC.

У смартфонів Apple оплата з NFC доступна для iPhone, починаючи з 6 покоління.

Також по темі: Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі Кеш чи карта? Плюси та мінуси безготівкової оплати Бюджет України 2020: які зарплати та пенсії чекають на українців

Щоб навчити телефон “платити”, потрібно:

  • Відкрити потрібний додаток
  • Клікнути на картку та іконку Google Pay та Apple Pay
  • Підтвердити підключення картки

Ви можете підключати до цифрових гаманців будь які ваші картки, визначати одну основну з них, чи перед оплатою вибирати, з якої картки оплачувати. 

А от наскільки безпечні безконтактні платежі, дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси та мінуси безготівкової оплати.

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Теги: MasterCard, гроші, поради, Приват Банк, Ранок у Великому Місті
26.11.2019 15:20
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