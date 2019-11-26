Для оплат телефоном потрібен смартфон, що підтримує технологію NFC і має вбудований чип.

NFC — безконтактна технологія для передачі даних на короткі відстані.

Зрозуміти чи підтримує саме ваш телефон безконтактні платежі, дуже просто. Для телефонів на Android потрібно відкрити додаток Налаштування, та знайти налаштування функції NFC.

У смартфонів Apple оплата з NFC доступна для iPhone, починаючи з 6 покоління. Також по темі: Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі Кеш чи карта? Плюси та мінуси безготівкової оплати Бюджет України 2020: які зарплати та пенсії чекають на українців Щоб навчити телефон “платити”, потрібно: Відкрити потрібний додаток

Клікнути на картку та іконку Google Pay та Apple Pay

Підтвердити підключення картки Ви можете підключати до цифрових гаманців будь які ваші картки, визначати одну основну з них, чи перед оплатою вибирати, з якої картки оплачувати. А от наскільки безпечні безконтактні платежі, дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси та мінуси безготівкової оплати.

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