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ICTV / Ранок / Українських школярів навчають фінансовій грамотності: де і як? / 31.01.2020 15:47
31.01.2020 15:47
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Українських школярів навчають фінансовій грамотності: де і як?


Що треба знати про фінансову грамотність для дітей в Україні.

Сьогодні у світі, де все стрімко розвивається, бути фінансово безграмотним не просто невигідно, але і ризиковано. Адже так, наприклад, набагато легше потрапити на гачок шахраїв.

Фінансова грамотність в Україні

Фінансова грамотність дає можливість зрозуміти основні правила поводження з фінансовими інструментами та грошима, зрозуміти, як влаштована фінансова система, та до яких наслідків можуть призвести наші рішення, пов’язані з власними грошима.

«На сьогодні рівень фінансової грамотності в Україні є дуже низьким. Згідно з дослідженням, яке ми робили у минулому році, серед країн ОЕСЕР – «Організації економічного співробітництва та розвитку», Україна зайняла останнє місце за індексом фінансової грамотності. Це останнє місце ми розділили з Польщею», – говорить заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка.

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З 2012 року українські школярі можуть отримати необхідні знання з фінансової грамотності на факультативному шкільному курсі.

Сьогодні цей курс успішно викладається в більш ніж 1200 школах по всій Україні. А представники 10-11 класів можуть навіть позмагатися за звання найкращих знавців з фінансової грамотності на щорічному всеукраїнському турнірі.

Турнір серед школярів

Турнір, що проводиться в Україні з 2014 року, проходить у 2 етапи: спочатку регіональний у вигляді дебатів, а потім всеукраїнський, у столиці, де в стінах «Університету банківської справи» найкращі команди змагаються за звання переможців.

Але для школярів це не просто боротьба за перемогу, адже вони застосовують отримані знання і в звичайному житті.

«Ми можемо відкладати кошти, ми вміємо їх раціонально витрачати і вміємо розділяти свої потреби, тобто першочергові та інші. І на першочергові ми можемо витрачати більше, а на інші ми можемо витрачати трішки менше, і з них відкладати на якісь певні накопичення», – розповідає школярка Анастасія.

Школярі мають змогу навчатися фінансовій грамоті не тільки в стінах школи, але і вдома. Адже банки та бізнес створюють усі умови для підготовки дітей до життя у цифровому світі.

«Можуть зайти на сайт і навчатися фінансовій грамотності . З 1 вересня 2019 року запустили онлайн-школу,  де будь-яка дитина з будь-якого міста або села може за допомогою інтернету проходити курси фінансової грамотності. Я вважаю, що це велике здобуття, яке ми даємо для наступного покоління», – каже працівниця Приватбанку Олена Костіна.

Нові посібники, шкільні факультативи, турніри, інтерактивні онлайн-уроки  – це різні методи для досягнення однієї мети – навчити дітей бути фінансово-грамотними та підготувати для життя у цифровому світі.

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Теги: Приватбанк, фінанси
31.01.2020 15:47



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