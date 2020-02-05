Дитяча банківська картка: навіщо потрібна і як оформити

Дитяча банківська картка – переваги та правила оформлення.

Сучасні діти ростуть у цифровому світі. І навіть кишенькові гроші вже можуть отримувати не готівкою, а на картку. Це дозволяє дитині відчути себе дорослою, наприклад, розраховуючись у магазині або шкільній їдальні.

Сьогодні разом із експертами більш детально поговоримо про те, які можливості дає дитяча платіжна картка та які нюанси потрібно врахувати, відкриваючи її дитині

Навіщо потрібна дитяча банківська картка

«Серед переваг дитячої банківської картки – її безпека. Втративши картку, ви не втрачаєте гроші. Це надзвичайно важливо для дітей, це батьківський контроль, оскільки батьки мають можливість контролювати витрати дитини, суми, на які здійснюється оплата. Також це технологічність самого інструменту – ми можемо платити в e-com, у транспорті, робити з дитиною якісь покупки в школі або в торгівельній мережі. Це перші уроки фінансової грамотності для дитини», – говорить директор по роботі з клієнтами Mastercard в Україні Анна Онищенко.

Дитячі платіжні картки можуть бути не лише корисними для дітей, але і зручними для батьків.

Плюс у тому, що батьки можуть у такому випадку не турбуватися про кишенькові гроші, а дитина вчиться керувати своїм бюджетом уже змалечку.

В Україні банки готові відкривати дітям платіжні картки вже з 6 років. Фактично, це додаткові картки, які прив’язані до банківського рахунку батьків.

Таким чином, якщо дитина ще недостатньо самостійна або потребує нагляду, можна частково стежити за її діями просто у своєму смартфоні.

«За допомогою банку батьки контролюють витрати дитини. Тобто дитині приходить повідомлення, скільки грошей вона витратила, скільки залишилось на картці, і батькам теж приходить повідомлення. Таким чином у дитини є своя самостійна банківська картка, той платіжний інструмент, який дозволяє безготівково розраховуватися», – пояснює працівник Приватбанку Олена Костіна.

Як оформити дитячу банківську карту

Для того, щоб зробити картку дитині, вам потрібно:

1.Обрати відділення банку

2.Потрібно мати при собі свідоцтво про народження

3. Ідентифікаційний номер (обов’язково для дітей з 14 років)

4. Електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або звичайний паспорт (з 16 років)

5. Номери телефонів батьків та дитини.

Навчити дитину користуватися карткою достатньо просто. Особливо сьогодні, коли існують різні освітні пропозиції та навіть мотиваційні призи, що роблять навчання інтерактивним та цікавим

Головне – підтримувати дитину та разом робити перші кроки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і як школярів навчають фінансовій грамотності.

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