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ICTV / Ранок / Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі / 15.11.2019 14:21
15.11.2019 14:21
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Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі

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Безконтактні платежі – як працюють і наскільки безпечні?

Розрахунками банківською карткою вже нікого не здивуєш. Але коли бачиш, що карткою можна розрахуватися, просто підносячи її до терміналу, в один дотик, і навіть без пін-коду, замислюєшся: як це працює? І наскільки безпечно?

Розібратися допомогли експерти Валерій Новіков та Сергій Галенко.

Чи безпечна технологія безконтактної оплати

Технологія безконтактної оплати є максимально безпечною, оскільки має кілька ступенів захисту.

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Кожна транзакція захищена унікальною криптограмою чи динамічним кодом. Зчитати безконтактну картку без згоди користувача практично неможливо.

Картка спрацьовує, якщо термінал буде розташований на відстані 2 см і поруч не буде ніяких перешкод, наприклад ключів, монет чи інших безконтактних карток.

Коли не потрібно вводити пін-код

Як правило, без пін-коду можна зняти, розраховуватися невеликою сумою.

Приміром, до 500 гривень без пін-коду, а якщо сума більше 500 гривень, то вже потрібен пін-код. Це все залежить від банку, яким ви користуєтесь.

Тому безконтактні платежі, здебільшого безпечні.

Чи можна вкрасти гроші з безконтактної карти

Крадіжка грошей з вашої картки, що знаходиться, наприклад, у сумці, це міф.

По-перше, POS-термінал реєструють тільки на юридичну особу. Якщо шахрай і заволодіє чужим терміналом, то реєстрація дозволяє відслідкувати отримувача грошей та викрити шахрая.

По-друге, існує обмеження на максимальну суму операції без введення пін-коду.

Аби зняти значну суму, шахраям потрібно буде швидко провести чимало операцій, а таку поведінку банк, що випустив картку, розцінить як підозрілу і одразу буде вживати заходів із блокування картки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси та мінуси безготівкової оплати.

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Теги: економіка
15.11.2019 14:21
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