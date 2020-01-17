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ICTV / Ранок / Дивні звичаї Японії, які для українців здаються іншою реальністю / 17.01.2020 11:30
17.01.2020 11:30
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Дивні звичаї Японії, які для українців здаються іншою реальністю

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Японія – країна, де важко зустріти хабарництво, де офіціанти не беруть чайові, а транспорт вважається одним з найпунктуальніших у світі.

Для українців це інша реальність, чого не скажеш про киянку Анну, для якої азіатська країна стала домом.

Також по темі: В Японії працівники залізниць ховаються за стінами. Чому?

Дівчина розказала, чому не вигідно мати власне авто, як у Японії ставляться до домашніх улюбленців, який транспорт вважається одним з найдорожчих та що можуть зустріти пішоходи на вулицях Японії.

Не зважаючи на розвинену систему громадського транспорту, японці активно користуються власними авто. І якщо для багатьох японців купити машину – доступне задоволення.

То подальша експлуатація тягне копійчину. Взяти, наприклад, парковку. Японські парковки входять до п’ятірки найдорожчих у світі.

– Незважаючи на те, що авто в Японії може придбати майже кожен. Питання паркінгу залишається відкритим, адже Японія – це невелика країна, тут кожен метр має свою ціну. Тому за паркінг ви маєте бути готові віддати від $2 до $4  за 30 хвилин.

Найдорожчий вид громадського транспорту у Японії – переконана Анна – це таксі. Тут, як і у нас, спочатку візьмуть окрему суму за подачу машини. А потім потрібно платити – за кожний кілометр – це у нас. І за кожні 300 метрів – це у них. Це дуже дорого!

– Є у Японії окремий вид транспорту і для тварин. До чотирилапих взагалі ставляться як до дітей.

Бути пішоходом в Японії теж зручно. Взяти, наприклад, каналізаційні люки. Окрім безпосереднього призначення, вони виконують функцію путівника для тих, хто подорожує.

На них, можуть бути вказані, наприклад, назва міста – в якому ви знаходитеся. Або ж – корисні поради, які заощадять вам, мінімум, $20.

Уважно дивіться під ноги, розглядайте написи на люках і на асфальті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українська діаспора в Марокко підтримує наших воїнів.

Фото: Tianshu LiuUnsplash

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Теги: емігранти, життя за кордоном, подорожі, Японія
17.01.2020 11:30
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