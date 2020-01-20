Національний відбір на Євробачення-2020: члени журі та список півфіналістів

Оголошено імена півфіналістів та названо трьох суддів Національного відбору на Євробачення-2020.

Склад журі Нацвідбору

Незмінний суддя Національного відбору з 2016 року – Андрій Данилко.

«Dancing! Lasha Tumbai» Верки Сердючки був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

Вперше до суддівства долучилась співачка Тіна Кароль, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2006, де зайняла 7 місце.

Більше 15 років Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка випустила 11 альбомів, 35 кліпів, на її рахунку 11 концертних сольних турів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 24 Авг 2019 в 12:56 PDT

Третім суддею став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов.

З 8 лютого у прямих ефірах телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах будуть боротися 16 конкурсантів.

Список півфіналістів Нацвідбору:

Jerry Heil – молода українська співачка, автор і композитор, «Прорив року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриття року» за версією журналу Viva, номінант на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн. переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KHAYAT – молодий український артист та автор пісень, виступає у жанрі фольктроніка. Один із найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі у якому випустив дебютний альбом KHMIL’, що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Олександр Порядинський – співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор, хедлайнер багатьох музикальних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 – в Україні.

David Axelrod – відомий український співак, музикант і композитор.

[О] – український інді-поп гурт, володарі премії «Хіт року» за версією KissFM, приз у номінації «Свіжа кров» Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

Assol – співачка, яка у п’ять років змогла підкорити український шоубізнес, півфіналістка вокального шоу «Голос країни».

CLOUDLESS – бойзбенд, який отримав широку популярність у 2017 році завдяки хіту «Між світами», що став саундтреком до серіалу «Школа». Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA – сольний проект української співачки Альони Левашевої у колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольским. Альона – авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер оркестру Prime Orchestra і каверпроекту Manera.

FO SHO – афроукраїнський хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні.

GIO – молодий музикант, який працює у жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу «Х-фактор» та «Голос Країни», також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

KRUTЬ – співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала свій музикальний шлях 15 років тому. Працює в унікальному стилі, об’єднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, і часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях та шоукейсах.

Еліна Іващенко – у музиці з 5-ти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України («Х-фактор» та «Голос. Діти»), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

Go-A – гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» та ін.). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO, яка працює у стилі Sad Dance («танцювальна музика для тих, кому не весело»), і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO в кінці 2018 року українські музичні ЗМІ одразу назвали одним з найкращих релізів року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходила найбільша музична премія України.

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