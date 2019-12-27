ТОП найкрутіших хітів гурту Five Finger Death Punch

14 січня до Києва з масштабним шоу завітає американський гурт Five Finger Death Punch.

Культовий метал-бенд везе в Україну вже визнані світом хіти, а також представить треки з нового альбому F8.

Якщо ти ще не знайомий із творчістю колективу, Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найкращих кліпів та бажає приємного перегляду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Five Finger Death Punch (@5fdp) 24 Дек 2019 в 8:15 PST

Учасники бенду – активні користувачі соціальних медіа. Статистика говорить сама за себе.

YouTube-канал Five Finger Death Punch нараховує майже три мільйони підписників.

За час існування каналу кліпи, влоги, лайфи з концертів та бекстейджі зі зйомок зібрали більше двох мільярдів переглядів.

За facebook-акаунтом гурту стежать майже п’ять мільйонів користувачів зі всього світу.

Новини про світове турне, перемоги гурту у чартах, привітання зі святами та жвава комунікація – все це і не тільки чекає на фанатів бенду у facebook.

Іnstagram-акаунт теж не пасе задніх. Вже зовсім скоро його можна буде привітати з першим мільйоном підписників.

Більше тисячі регулярних публікацій та можливість для молоді онлайн слідкувати за своїми кумирами дало свій результат.

І це ще не все, учасники колективу недавно зареєструвались у TikTok, де на нас чекатиме дуже багато танцювальних відео від брутальних чоловіків.

Альбоми Five Finger Death Punch – часті гості Топ-10 загального чарту Billboard.

Їх останній альбом посідав четверту сходинку чарту. Не кожен метал-гутрт може таким похизуватись.

Черговим доказом успішності гурту є не лише перемоги у міжнародних чартах, а й співпраця з титанами метал-сцени – Slipknot, Disturbed, Korn, та Breaking Benjamin та Papa Roach.

З гуртом записувались такі легендарні гітаристи, як Брайан Мей з Queen та Кенні Уейн Шеппард.

Шість треків Five Finger Death Punch увійшли до топ-100 найкращих рок-пісень останнього десятиліття на Amazon Music.



8 місце – Wrong Side Of Heaven

25 місце – Bad Company

39 місце – Wash it all away

54 місце – Gone away

80 місце – Jekyll And Hyde

97 місце – Coming Down

Нова пісня 5FDP з восьмого студійного альбому Inside Out рве рок-чарти по всьому світу.



Гіганти модерн-року і металу, власники чотирьох платинових та шести золотих платівок 14 січня завітають до України та привезуть із собою світове шоу, де виконають найвідоміші хіти та представлять нові треки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про гурт 5FDP.

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