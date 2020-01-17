Рецензія на фільм Судити по совісті: чи реально досягти справедливості у такому світі

З 16 січня українці мають можливість насолодитись у кінотеатрах фільмом Судити по совісті. Стрічка про справедливість, боротьбу з расизмом і судочинство.

Ранок у Великому Місті вже подивився стрічку та готовий з тобою поділитись враженнями.

Судити по совісті – це американська драма про юриста Браяна Стівенсона, який чи не з перших почав боротись за людей, які отримали смертне покарання.

Браян Стівенсон: чому саме він став героєм стрічки

Кіно засноване на реальних подіях. В основу сюжету покладено початок кар’єри Браяна Стівенсона та його першу справу щодо засудженого на смерть темношкірого.

Варто зазначити, що юрист і досі займається питанням рівного правосуддя всіх людей та багато чого досягнув у вирішенні проблем чесного розслідування справ, судочинства та расизму.

Він став засновником і директором Ініціативи рівного правосуддя. Завдяки великим зусиллям він досяг того, що в США скасували смертні вироки неповнолітнім.

Його адвокати змогли врятувати від смертної кари сотні невинних. Окрім того, Стівенсон зміг долучитись до створення фільму та став співавтором сценарію.

Сюжет

Фільм починається зі знайомства глядача з молодим випускником коледжу, який вирішив присвятити своє життя боротьбі за права несправедливо засуджених на смерть.

Він відправляється в Алабаму та починає працювати над справою темношкірого Волтера Макміліана.

Засуджений уже втратив надію, що зможе уникнути смертного покарання. До того ж молодий юрист без досвіду не викликає у нього довіри.

Проте він ще не знає про серйозність намірів Стівенсона, який переконаний, що Макміліан невинний.

Чи зможе адвокат досягти справедливості та стати героєм для всіх засуджених на смерть?

Чи зможе він виграти справу невинного? Сумніви щодо цього не покидають усіх героїв фільму.

Але Стівенсон вірить у справедливість і те, що всіх варто судити по совісті.

Актори

У фільмі знімались: Майкл Б. Джордан, виконавець головної ролі темношкірого юриста Браяна Стівенсона, відомий за фільмами Крід, Чорна пантера та 451 градус по Фаренгейту.

Роль несправедливо засудженого на смерть Макміліана отримав оскароносний Джеймі Фокс, відомий за стрічками: Рей, Робін Гуд: Початок, Співучасник.

Помічницю Стівенсона на ім’я Єва зіграла ще одна власниця Оскара — Брі Ларсон.

У професійності акторів тут важко засумніватись. Проте хочеться відзначити ще двох другорядних акторів, що зіграли засуджених.

Ними стали виконавець ролі Ральфа Маєрса Тім Блейк Лейсон, який не зі своєї волі дав хибні свідчення проти Макміліана, і Роб Морган, який зіграв покараного на смерть Герберта Річардсона.

Вони максимально занурились у свого героя та змогли передати драматизм ситуації щодо несправедливого судочинства та тиску прокурорів.

Режисерська та сценарна робота

Режисерське крісло зайняв Дестін Креттон, який прославився завдяки фільму Скляний замок.

Він зміг довести свій професіоналізм і зняти вартий поваги фільм, який розкриває багато проблем в американському суспільстві, присутніх і донині.

Сценарій прописаний якісно з використанням сильних діалогів і сцен.

У стрічці немає нічого зайвого. Глядача знайомлять із проблемами, змушують співпереживати засудженим, плакати з ними та радіти.

У деякі моменти здається ніби все втрачено, в інші ти думаєш, що надія все ж є.

Чому фільм варто подивитись

Стрічка Судити по совісті однозначно варта вашої уваги.

У ній розкриваються проблеми в судочинній системі, справедливості не лише у владі, але й у суспільстві, а також проблема расизму.

Браян Стівенсон намагається змінити цю ситуацію та досягти поваги людей один до одного, ким би вони не були: темношкірими чи білошкірими.

Кожен має право на відповідального професійного адвоката, який зможе довести невинність підсудного.

Таким справжнім героєм для них став Браян Стівенсон, який вірить у те, що судити потрібно по совісті і ніяк інакше.

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Дарина Реготун

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